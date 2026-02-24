Χωρίς νερό για 7 ώρες σήμερα περιοχή της Θεσσαλονίκης

Μεγάλη διακοπή υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Από την Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 24/02/2026, από τις 09:00π.μ. έως τις 16:00μ.μ., θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού και ακύρωσης παλαίου αγωγού του δικτύου ύδρευσης στην συμβολή των οδών Παπαγεωργίου-Αγίου Ευγενίου Τραπεζούντος στη δημοτική ενότητα Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης, στις οδούς Χρυσανθοπούλου, Αη Γιώργη, Παράπλευρη Περιφερειακή, Εργατικές Κατοικίες Ευκαρπίας . Επίσης θα επηρεαστούν τα Νοσοκομεία Παπαγεωργίου και 424 ΓΣΝ της Δημοτικής Ενότητας Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά.

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Δελτίο τύπου