ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Χλωρίνη: Πώς να καθαρίζετε το σπίτι σας με ασφάλεια

THESTIVAL TEAM

Η χλωρίνη είναι ένα από τα πιο ισχυρά και αποτελεσματικά καθαριστικά που υπάρχουν στα περισσότερα σπίτια. Σκοτώνει μικρόβια, βακτήρια και ιούς, ενώ απολυμαίνει αποτελεσματικά διάφορες επιφάνειες.

Ωστόσο, η λανθασμένη χρήση της μπορεί να είναι επικίνδυνη τόσο για την υγεία όσο και για τα υλικά του σπιτιού. Ακολουθούν οι βασικοί κανόνες για το πώς να καθαρίζετε με ασφάλεια με χλωρίνη, αλλά και τι να αποφεύγετε.

Τι Μπορείτε να Καθαρίσετε με Χλωρίνη


Δάπεδα και πλακάκια μπάνιου/κουζίνας: Η χλωρίνη απολυμαίνει τέλεια τις σκληρές επιφάνειες. Διαλύστε πάντα με νερό (συνήθως 1 μέρος χλωρίνη σε 10 μέρη νερό).

Λεκάνη τουαλέτας: Ιδανική για απολύμανση και απομάκρυνση μικροβίων.

Κάδοι σκουπιδιών: Ο καθαρισμός με διάλυμα χλωρίνης απομακρύνει βακτήρια και οσμές.

Πλυντήριο ρούχων: Μικρή ποσότητα σε άδειο κύκλο βοηθά στην απολύμανση του κάδου.

Λευκά ρούχα: Η χλωρίνη επαναφέρει τη λευκότητα, εφόσον χρησιμοποιείται σωστά και αραιωμένη.

Τι Δεν Πρέπει να Κάνετε με Χλωρίνη


Μην τη συνδυάζετε ποτέ με αμμωνία ή ξίδι: Δημιουργούνται τοξικά αέρια επικίνδυνα για την υγεία.

Μην τη χρησιμοποιείτε σε ξύλο ή μεταλλικές επιφάνειες: Μπορεί να προκαλέσει φθορά και αποχρωματισμό.

Αποφύγετε τα χρωματιστά υφάσματα: Η χλωρίνη ξεθωριάζει και καταστρέφει τις ίνες.

Μην την εφαρμόζετε απευθείας στο δέρμα: Προκαλεί ερεθισμούς και εγκαύματα.

Μην χρησιμοποιείτε περισσότερη από την απαραίτητη ποσότητα: Η υπερβολή δεν αυξάνει την αποτελεσματικότητα, αλλά την επικινδυνότητα.

Κανόνες Ασφαλείας στη Χρήση
Πάντα να φοράτε γάντια και να αερίζετε καλά τον χώρο.

Να χρησιμοποιείτε τη χλωρίνη αραιωμένη, εκτός αν οι οδηγίες του προϊόντος λένε διαφορετικά.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και κατοικίδια.

Να αποθηκεύεται σε δροσερό, σκιερό μέρος.

Πηγή: spirossoulis.com

Tips Σπίτι





