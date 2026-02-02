MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΑΛΑΡΑ

Ποια θέση να επιλέξετε για να κοιμηθείτε καλύτερα σε μια πτήση μεγάλων αποστάσεων

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Ο ύπνος σε μια πτήση μεγάλων αποστάσεων παραμένει για πολλούς ταξιδιώτες ένα άπιαστο όνειρο. Στενά καθίσματα, θόρυβος, αναταράξεις και συνεχείς διακοπές κάνουν τον ύπνο στην οικονομική θέση ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση.

Κι όμως, σύμφωνα με μια έμπειρη αεροσυνοδό της Virgin Atlantic, η λύση δεν κρύβεται μόνο σε μάσκες ύπνου και μαξιλάρια λαιμού, αλλά -κυρίως- στη σωστή επιλογή θέσης μέσα στο αεροσκάφος.

Μιλώντας στο Travel + Leisure, η αεροσυνοδός αποκαλύπτει ότι τα καθίσματα πάνω από τα φτερά είναι από τα πιο «ήσυχα» σημεία του αεροπλάνου. Ο λόγος είναι απλός: βρίσκονται κοντά στο κέντρο βάρους, γεγονός που μειώνει την αίσθηση των αναταράξεων και των κραδασμών.

Για όσους αναζητούν μια πιο ομαλή πτήση -και άρα καλύτερες συνθήκες για ύπνο- αυτή η περιοχή αποτελεί ιδανική επιλογή. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εκεί, το μπροστινό μέρος του αεροσκάφους είναι η αμέσως επόμενη καλύτερη λύση, καθώς επηρεάζεται λιγότερο από τις κινήσεις του αεροπλάνου.

Αντίθετα, οι σειρές των εξόδων κινδύνου, παρότι δελεάζουν με τον επιπλέον χώρο για τα πόδια, δεν είναι πάντα φιλικές προς τον ύπνο. Σε παλαιότερα αεροσκάφη, η θερμοκρασία μπορεί να είναι χαμηλότερη, ενώ η αυξημένη κίνηση επιβατών που κατευθύνονται προς τις τουαλέτες συχνά διαταράσσει την ησυχία. Όπως επισημαίνει η αεροσυνοδός, πρόκειται για έναν συμβιβασμό ανάμεσα στην άνεση του χώρου και στην πιθανή φασαρία.

Η «χρυσή τομή» για τους επιβάτες της οικονομικής θέσης φαίνεται πως βρίσκεται στη μέση της καμπίνας: περίπου πέντε σειρές από την αρχή ή το τέλος της. Αυτά τα καθίσματα είναι συνήθως αρκετά απομακρυσμένα από κουζίνες, τουαλέτες και σημεία συγκέντρωσης, προσφέροντας ένα πιο ήσυχο περιβάλλον. Παράλληλα, οι θέσεις κοντά στο μπροστινό μέρος επιτρέπουν ταχύτερη αποβίβαση και συχνά την πρώτη επιλογή γεύματος.

Τέλος, η αεροσυνοδός υπενθυμίζει ότι κανένα κάθισμα δεν αρκεί από μόνο του χωρίς σωστή προετοιμασία. Ελαφρύ φαγητό πριν τον ύπνο, ωτοασπίδες, μάσκα ματιών και μια επιπλέον κουβέρτα μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Πηγή: newsbeast.gr

Αεροπλάνο Πτήση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΑΛΑΡΑ 14 ώρες πριν

Ποια θέση να επιλέξετε για να κοιμηθείτε καλύτερα σε μια πτήση μεγάλων αποστάσεων

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Αρχεία Έπσταιν: Αποκαλύφθηκαν τα ονόματα τουλάχιστον 43 θυμάτων – Ποιοι διάσημοι εμφανίζονται στη λίστα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Λάρισα: Κούρσα τρόμου για οδηγό ταξί, τον έπιασαν από το λαιμό και του άρπαξαν 200 ευρώ

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Εβελίνα Νικόλιζα για Ελένη Τσολάκη: Όλοι το βλέπαμε και όντως είχε συζητηθεί πολύ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Γυναίκα στην Πάτρα βρήκε τον σύζυγό της νεκρό μέσα στο σπίτι τους

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Χάρης Γρηγορόπουλος για τον χωρισμό του από τη Φωτεινή Ντεμίρη: “Με ενόχλησε η διάσταση που πήρε”