Ποια θέση να επιλέξετε για να κοιμηθείτε καλύτερα σε μια πτήση μεγάλων αποστάσεων

Ο ύπνος σε μια πτήση μεγάλων αποστάσεων παραμένει για πολλούς ταξιδιώτες ένα άπιαστο όνειρο. Στενά καθίσματα, θόρυβος, αναταράξεις και συνεχείς διακοπές κάνουν τον ύπνο στην οικονομική θέση ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση.

Κι όμως, σύμφωνα με μια έμπειρη αεροσυνοδό της Virgin Atlantic, η λύση δεν κρύβεται μόνο σε μάσκες ύπνου και μαξιλάρια λαιμού, αλλά -κυρίως- στη σωστή επιλογή θέσης μέσα στο αεροσκάφος.

Μιλώντας στο Travel + Leisure, η αεροσυνοδός αποκαλύπτει ότι τα καθίσματα πάνω από τα φτερά είναι από τα πιο «ήσυχα» σημεία του αεροπλάνου. Ο λόγος είναι απλός: βρίσκονται κοντά στο κέντρο βάρους, γεγονός που μειώνει την αίσθηση των αναταράξεων και των κραδασμών.

Για όσους αναζητούν μια πιο ομαλή πτήση -και άρα καλύτερες συνθήκες για ύπνο- αυτή η περιοχή αποτελεί ιδανική επιλογή. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εκεί, το μπροστινό μέρος του αεροσκάφους είναι η αμέσως επόμενη καλύτερη λύση, καθώς επηρεάζεται λιγότερο από τις κινήσεις του αεροπλάνου.

Αντίθετα, οι σειρές των εξόδων κινδύνου, παρότι δελεάζουν με τον επιπλέον χώρο για τα πόδια, δεν είναι πάντα φιλικές προς τον ύπνο. Σε παλαιότερα αεροσκάφη, η θερμοκρασία μπορεί να είναι χαμηλότερη, ενώ η αυξημένη κίνηση επιβατών που κατευθύνονται προς τις τουαλέτες συχνά διαταράσσει την ησυχία. Όπως επισημαίνει η αεροσυνοδός, πρόκειται για έναν συμβιβασμό ανάμεσα στην άνεση του χώρου και στην πιθανή φασαρία.

Η «χρυσή τομή» για τους επιβάτες της οικονομικής θέσης φαίνεται πως βρίσκεται στη μέση της καμπίνας: περίπου πέντε σειρές από την αρχή ή το τέλος της. Αυτά τα καθίσματα είναι συνήθως αρκετά απομακρυσμένα από κουζίνες, τουαλέτες και σημεία συγκέντρωσης, προσφέροντας ένα πιο ήσυχο περιβάλλον. Παράλληλα, οι θέσεις κοντά στο μπροστινό μέρος επιτρέπουν ταχύτερη αποβίβαση και συχνά την πρώτη επιλογή γεύματος.

Τέλος, η αεροσυνοδός υπενθυμίζει ότι κανένα κάθισμα δεν αρκεί από μόνο του χωρίς σωστή προετοιμασία. Ελαφρύ φαγητό πριν τον ύπνο, ωτοασπίδες, μάσκα ματιών και μια επιπλέον κουβέρτα μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

