Γιατί δεν πρέπει να μετακινούμε συνέχεια τα φυτά στο σπίτι – Το μυστικό για να ευδοκιμήσουν

Παρόλο που τα φυτά εσωτερικού χώρου φαίνονται σαν ένα εύκολο και χαμηλής συντήρησης χόμπι, ιδανικό για άτομα με γεμάτο πρόγραμμα, στην πραγματικότητα υπάρχουν ορισμένα λάθη που κάνουμε συχνά και που μπορούν να οδηγήσουν σε επιδείνωση της υγείας τους, αλλά και σε αρκετή απογοήτευση.

Ίσως έχετε ακούσει, για παράδειγμα, ότι το υπερβολικό πότισμα αποτελεί μία από τις πιο συχνές αιτίες θανάτου των φυτών εσωτερικού χώρου και, ως απάντηση, να έχετε λάβει μέτρα για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα τα ποτίσετε ποτέ υπερβολικά. Ωστόσο, αν τα φυτά σας εξακολουθούν να δυσκολεύονται να επιβιώσουν, μπορεί στην πραγματικότητα το πρόβλημα να είναι η συχνή τους μετακίνηση μέσα στο σπίτι.

Κι όμως η μετακίνηση επηρεάζει τα φυτά

Αν το σκεφτείτε, τα φυτά στη φύση παραμένουν συνήθως σταθερά σε ένα σημείο, πράγμα που σημαίνει ότι είναι σχεδιασμένα να προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους. Έτσι, όταν φέρνετε ένα φυτό στο σπίτι από το κατάστημα, είναι πιθανό να δείτε κάποια κιτρινισμένα ή πεσμένα φύλλα λόγω της αλλαγής στις περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως είναι η θερμοκρασία, το φως και η υγρασία. Όλα αυτά είναι φυσιολογικό να προκαλέσουν σοκ στο φυτό.

Συνήθως, το φυτό καταφέρνει να ανακάμψει από το «τραύμα» της μετακίνησης σε έναν εντελώς νέο χώρο, μόλις η καθημερινότητά του σταθεροποιηθεί. Ωστόσο, αν συνεχίζετε να το μετακινείτε συχνά μέσα στο σπίτι, το σοκ αυτό επαναλαμβάνεται και το φυτό δεν προλαβαίνει να προσαρμοστεί πλήρως.

Φυσικά, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένα φυτό εσωτερικού χώρου ίσως χρειαστεί να μετακινηθεί. Για παράδειγμα, αν ένα παράθυρο έχει άπλετο φυσικό φως το καλοκαίρι, αλλά όχι αρκετό τον χειμώνα, ίσως χρειαστεί να μεταφέρετε το φυτό που αγαπά τον ήλιο σε άλλο σημείο του σπιτιού κατά τους πιο κρύους μήνες.

Πώς να καταλάβετε το πότε πρέπει να μετακινήσετε τα φυτά εσωτερικού χώρου (και πότε όχι)

Όπως συμβαίνει και με το υπερβολικό πότισμα, ορισμένοι άνθρωποι καταλήγουν να ασχολούνται υπερβολικά με τα φυτά τους, μετακινώντας τα συνεχώς από σημείο σε σημείο μέσα στο σπίτι. Για να αποφύγετε λοιπόν να τα μετακινείτε ασυναίσθητα πολύ συχνά και να τους προκαλείτε ζημιά, προσπαθήστε να υιοθετήσετε τη συνήθεια να μετακινείτε τα φυτά μόνο όταν πραγματικά δεν ευδοκιμούν στο σημείο όπου βρίσκονται.

Για παράδειγμα, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, αν ένα φυτό δεν λαμβάνει αρκετό ηλιακό φως και παρουσιάζει προβλήματα όπως είναι η αργή ανάπτυξη, λεπτοί και μακριοί βλαστοί, μικρά φύλλα ή αποχρωματισμό, τότε πιθανότατα πρέπει να το μετακινήσετε σε ένα σημείο με καλύτερο φωτισμό. Εναλλακτικά, αν έχετε ένα τροπικό φυτό, όπως η καλαθέα (Calathea lancifolia) ή η Μονστέρα (Monstera deliciosa), που υποφέρει από έλλειψη υγρασίας, ίσως χρειαστεί να το μεταφέρετε σε έναν πιο υγρό δωμάτιο, όπως το μπάνιο ή την κουζίνα.

Υιοθετώντας τη λογική, ότι μετακινούμε ένα φυτό μόνο όταν αντιμετωπίζει πρόβλημα στο σημείο όπου βρίσκεται, μπορείτε να αποφύγετε το υπερβολικό «πείραγμα» και τις συνεχείς μετακινήσεις που τελικά επηρεάζουν αρνητικά την υγεία του.

Πηγή: bovary.gr