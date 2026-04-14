Δημόσιες τουαλέτες: Το πιο βρώμικο σημείο δεν είναι το κάθισμα – Τι πρέπει να προσέχετε για να μην αρρωστήσετε

Για πολλούς, η χρήση μιας δημόσιας τουαλέτας αποτελεί έναν μικρό «εφιάλτη». Η εικόνα ενός λερωμένου καθίσματος προκαλεί αμέσως δισταγμό: «Θα κολλήσω κάτι αν κάτσω;». Η επιστήμη, ωστόσο, έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα, αποκαλύπτοντας ότι ο πραγματικός κίνδυνος δεν βρίσκεται εκεί που φανταζόμαστε, αλλά σε όσα αγγίζουμε (και μετά ξεχνάμε να πλύνουμε). Ο μύθος του καθίσματος και η «μικροβιακή σούπα».

Παρά την κοινή πεποίθηση, το κάθισμα της τουαλέτας είναι συχνά το λιγότερο μολυσμένο σημείο. Οι πραγματικές εστίες μικροβίων είναι τα πόμολα, οι βρύσες και τα καζανάκια. Αυτές οι επιφάνειες αγγίζονται καθημερινά από εκατοντάδες χέρια, συχνά πριν προλάβουν να πλυθούν, μεταφέροντας βακτήρια όπως το E. coli (έντερο), ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος (δέρμα) και ιούς όπως ο νοροϊός που προκαλεί γαστρεντερίτιδα.

Το «αόρατο νέφος» πάνω από τη λεκάνη
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος στις δημόσιες τουαλέτες κρύβεται στον αέρα. Όταν τραβάμε καζανάκι χωρίς να κλείσουμε το καπάκι, δημιουργείται το λεγόμενο «toilet plume»: ένα νέφος από μικροσκοπικά σταγονίδια που μεταφέρουν βακτήρια και ιούς σε απόσταση έως και 2 μέτρων.
Επιπλέον, οι στεγνωτήρες χεριών (hand dryers) συχνά επιδεινώνουν το πρόβλημα, καθώς ανακυκλώνουν τον μολυσμένο αέρα του χώρου και εκτοξεύουν μικρόβια απευθείας στο δέρμα σας.

5 χρυσοί κανόνες προστασίας
Για να παραμείνετε ασφαλείς, ακολουθήστε τις παρακάτω πρακτικές συμβουλές:
Πλύσιμο χεριών: Τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα με σαπούνι. Είναι η μόνη αποτελεσματική άμυνα.
Πείτε «όχι» στους στεγνωτήρες: Προτιμήστε χειροπετσέτες από χαρτί. Είναι πιο υγιεινές και βοηθούν στην απομάκρυνση των μικροβίων μέσω της τριβής.
Μην παίρνετε το κινητό μαζί σας: Τα τηλέφωνα είναι «μαγνήτες» μικροβίων. Αν το χρησιμοποιήσετε στην τουαλέτα, μεταφέρετε τα βακτήρια απευθείας στο πρόσωπό σας αργότερα.
Κλείστε το καπάκι: Πριν πατήσετε το καζανάκι, κλείστε το καπάκι για να περιορίσετε το αερομεταφερόμενο νέφος.
Μην κάνετε «κάθισμα»: Πολλοί αποφεύγουν να ακουμπήσουν και μένουν σε ημικάθισμα. Αυτή η στάση καταπονεί το πυελικό έδαφος, εμποδίζει την πλήρη κένωση της κύστης και αυξάνει τις πιθανότητες να λερωθείτε από πιτσιλιές.


Είναι τελικά ασφαλές να καθόμαστε;
Για έναν υγιή άνθρωπο, το ρίσκο από το κάθισμα είναι εξαιρετικά χαμηλό. Το δέρμα μας λειτουργεί ως φυσική ασπίδα. Αν ανησυχείτε, ένα απλό σκούπισμα του καθίσματος ή η χρήση χάρτινου καλύμματος αρκεί για να σας προσφέρει σιγουριά.

Πηγή: newsbeast.gr

