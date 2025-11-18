Συνάντηση του Προέδρου του ΕΕΘ με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΘ – Στο επίκεντρο Μεταφορές και Κρουαζιέρα

Σε πολύ θερμό κλίμα και κυρίως παραγωγικό, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης(ΕΕΘ) κ. Κυριάκου Μερελή, συνάντηση εργασίας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ Α.Ε.) Δρ. Ιωάννη Τσάρα, στην αίθουσα συσκέψεων του ΟΛΘ.

Στην συνάντηση, εκ μέρους της Διοίκησης του ΕΕΘ συμμετείχε και ο Οικονομικός Επόπτης κ. Ελευθέριος Ωραιόπουλος.

Παράλληλά, τον κ. Μερελή συνόδευσε Αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας Οδικών Εμπορευματικών και Επιβατικών Μεταφορών (ΟΦΑΕ), κ. Απόστολο Κενανίδη, την κα Ηρώ Δουμάνη, Πρόεδρο της επιτροπής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφορών (IRU) και Γενική Διευθύντρια της ΟΦΑΕ, τον κ. Γιώργο Χαλδέζο Αντιπρόεδρο της ΟΦΑΕ και τον Γενικό της Γραμματέα κ. Χαράλαμπο Τσουχαταρίδη. Επίσης, το «παρών» έδωσε και ο κ. Βασίλειος Καμπάκης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ναυτικών Πρακτόρων Ελλάδος (Ο.Ν.Π.Ε.).

Εκ μέρους της ΟΛΘ Α.Ε., μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο στη συνάντηση συμμετείχαν, ο Εμπορικός Διευθυντής, κ. Νικόλαος Φωκάς και ο κ. Άγγελος Φραντζέτης, Επικεφαλής Κρουαζιέρας και Ακτοπλοΐας.

Ο κ. Μερελής στην εισαγωγική του τοποθέτηση αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το λιμάνι Θεσσαλονίκης για την οικονομική ανάπτυξη ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας, γεγονός από το οποίο πηγάζει και το έντονο ενδιαφέρον του Επιμελητηρίου για τις εξελίξεις που το αφορούν. Σημαντικό μέρος της συζήτησης εξαντλήθηκε στην ενημέρωση για την επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών του ΟΛΘ, προς όφελος του μεταφορικού έργου και των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Παράλληλα, απασχόλησε έντονα, η αξιοποίηση του τουρισμού κρουαζιέρας για την ενίσχυση του οικονομικού κλίματος της Θεσσαλονίκης.

Ο Πρόεδρος του ΕΕΘ κατέθεσε πρόταση για την δημιουργία μια εφαρμογής η οποία θα είναι διαθέσιμη στους επιβάτες και το προσωπικό κρουαζιέρας, η οποία θα τους ενημερώνει για σημεία που μπορούν να περάσουν τον χρόνο τους κατά την διάρκεια της παραμονής τους στην πόλη, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα τους. Στόχος της πρότασης αυτής η οποία βρήκε θετική ανταπόκριση εκ μέρους των στελεχών του ΟΛΘ, είναι η μεγιστοποίηση του οικονομικού αποτυπώματος της κρουαζιέρας στην Θεσσαλονίκη, μέσα από ένα σύγχρονο «εργαλείο» που θα προσφέρει άμεση ενημέρωση.

Από την πλευρά των εκπροσώπων των μεταφορέων και των ναυτικών πρακτόρων, εκφράστηκε η ανησυχία για την μεγάλη ταχύτητα με την οποία αναπτύσσονται γειτονικά λιμάνια, όπως και η ανάγκη να ακολουθήσει αυτούς τους ρυθμούς και ο Λιμένας Θεσσαλονίκης, ώστε να είναι ανταγωνιστικός απέναντι τους.

Το πολύ θετικό κλίμα της συνάντησης αυτής, επιβεβαιώθηκε με την επιθυμία όλων να επαναληφθεί και μάλιστα να δημιουργηθεί μια επιτροπή η οποία θα συσκέπτεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και θα εξετάζει ανάλογα θέματα.