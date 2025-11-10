MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Οι Βρετανοί ταξιδιώτες ψήφισαν Άνδρο ως τον καλύτερο προορισμό για πεζοπορία στην Ελλάδα

Φωτογραφία: wikimedia
|
THESTIVAL TEAM

Διεθνή τιμητική διάκριση απέσπασε η ‘Ανδρος η οποία ήταν υποψήφια στην κατηγορία του καλύτερου περιπατητικού προορισμού της Ελλάδας στα ετήσια Greek Travel Awards που διοργανώνει το Γραφείο ΕΟΤ Μ.Βρετανίας τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Το βρετανικό κοινό που ψήφισε, ανταποκρίθηκε στην υποψηφιότητα και επέλεξε την ‘Ανδρο ως τον κορυφαίο προορισμό της Ελλάδας για πεζοπορία το 2025.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε σε τιμητική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού την Τρίτη 5 Νοεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας εργασιών της διεθνούς έκθεσης τουρισμού WTM 2025 στο Λονδίνο. Το βραβείο συνεπάγεται σημαντική προβολή για τον προορισμό στη Μ. Βρετανία καθώς τα αποτελέσματα παρακολούθησαν έγκυροι δημοσιογράφοι, bloggers και επαγγελματίες του τουρισμού. Σημειώνεται πως η ψηφοφορία του ταξιδιωτικού κοινού για τα βραβεία Greek TravelAwards 2025 έγινε σε συνεργασία με τις πλατφόρμες IceLolly και Travelsupermarket, δύο εκ των πλέον καθιερωμένων δημοφιλών μηχανών σύγκρισης τιμών και κρατήσεων πακέτων διακοπών και άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σημειώνεται ότι σε όλο το προηγούμενο διάστημα, δυναμική ήταν η συνεργασία μεταξύ του Γραφείου ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου και του Δήμου ‘Ανδρου ενώ υλοποιούνταν ενέργειες προβολής και από τους δυο φορείς.

«Ευχαριστούμε θερμά την διευθύντρια του Γραφείου ΕΟΤ Μ. Βρετανίας Ελένη Σκαρβέλη για την εξαιρετική διοργάνωση, την άμεση ανταπόκριση αλλά και τις αδιάκοπες προσπάθειες που έχουν συμβάλλει στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του προορισμού στη Βρετανική αγορά. Το βραβείο αυτό δικαιώνει και αναδεικνύει τις προσπάθειες του Andros Routes, των Ανδριωτών εθελοντών που συμβάλλουν τα μέγιστα για τη συντήρηση και καθαριότητα των μονοπατιών, των τοπικών φορέων και του Δήμου» ανέφερε ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου ‘Ανδρου, Νίκος Μουστάκας.

Άνδρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Βροχή και διακοπή λειτουργίας του μετρό έφεραν κίνηση στους δρόμους – Δείτε εικόνες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Βορίζια: Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές για το διπλό φονικό – Υπόθεση αρχαιοκαπηλίας ή επιδότηση του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΧΑΛΑΡΑ 59 λεπτά πριν

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Χειροκροτήματα και συγκίνηση για τον δρομέα που τερμάτισε τελευταίος, βίντεο

ΥΓΕΙΑ 7 ώρες πριν

Επτά σημάδια ότι το έχετε παρακάνει με τη γυμναστική και χρειάζεστε ένα διάλειμμα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι των παλαιοημερολογιτών ιερέων με την αρχηγό του κυκλώματος ναρκωτικών, ο τιμοκατάλογος και ο ναός “καβάτζα”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Ψυχιατρικά προβλήματα επικαλείται ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο για να “σπάσει” τα ισόβια