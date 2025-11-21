Η Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Philoxenia 2025

Με στόχο να ενισχυθεί η συζήτηση γύρω από τις τεχνολογίες αιχμής, να αναδειχθούν καλές πρακτικές και να επιταχυνθεί η ψηφιακή ωριμότητα των προορισμών και των επιχειρήσεων τουρισμού, συμμετείχε η Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Philoxenia – Hotelia 2025.

Με ισχυρό αποτύπωμα συμμετοχής και καθοριστική συνεισφορά στη διαμόρφωση των θεματικών πάνελ, η Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης έδωσε το δυναμικό «παρών» στη φετινή διεθνή έκθεση Philoxenia – Hotelia 2025, με κεντρικό μήνυμα: «In a Digital Era – Beyond 4.0».

Η φετινή έκθεση εστίασε στον ψηφιακό μετασχηματισμό του τουρισμού, με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, τις έξυπνες εμπειρίες και την ασφάλεια των ψηφιακών ταξιδιωτών. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου:

-Ψηφιακές Στρατηγικές και Πολιτικές για τον Tουρισμό.

-Smart Hospitality & Travel.

-Τεχνολογία και Ασφάλεια στα Ψηφιακά Ταξίδια.

-Smart Destinations – Έξυπνοι Προορισμοί με Ψηφιακό Όραμα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Νίκος Τζόλλας, συμμετείχε ενεργά στο θεσμικό πάνελ μαζί με τους Προέδρους των ΣΕΠΕ και ΣΕΤΠΕ, παρουσιάζοντας τον ρόλο της Περιφέρειας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ψηφιακών εργαλείων για τον τουρισμό.

Τα πάνελ σημείωσαν μεγάλη επιτυχία με πληθώρα επισκεπτών, ενώ καταγράφηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τουριστικές επιχειρήσεις, startup και στελέχη, ειδικά σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης και τις πρακτικές εφαρμογές της στον κλάδο.

Η Αντιπεριφέρεια συνδιοργάνωσε την ημερίδα σε συνεργασία με τη ΔΕΘ – HELEXPO, προτείνοντας λύσεις που θα επιταχύνουν την προσαρμογή του τουριστικού οικοσυστήματος στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής.