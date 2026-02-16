Επανήλθε το Χ μετά από σχεδόν δύο ώρες

Προβλήματα αντιμετώπισαν πολλοί χρήστες του Χ από τις 3 το μεσημέρι της Δευτέρας (16/2) στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες του κόσμου σύμφωνα με το downdetector. Ωστόσο, μετά τις 4:30 η πλατφόρμα επανήλθε και πλέον λειτουργεί κανονικά.

Χιλιάδες χρήστες παγκοσμίως ανέφεραν δυσκολίες στην πρόσβαση στον ιστότοπο και την εφαρμογή, καθώς τους εμφανίζονταν μηνύματα σφάλματος, όπως «Something went wrong. Please try again later» (Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα. Επαναλάβετε τη φόρτωση).

Major X Outage Reported: Musk’s Platform Down For Thousands Monday Morninghttps://t.co/sUQRWhUQwr pic.twitter.com/5kM3bujbI3 February 16, 2026

Επίσης, αρκετοί δήλωσαν πως απλά βλέπουν ένα μαύρο φόντο με το λόγκο της πλατφόρμας και τίποτα άλλο.

X, the former Twitter, has had a significant outage in the U.S. and UK. this morning.



Thousands of users were unable to sign onto the Elon Musk site this morning as X wouldn’t load in both its app and website forms https://t.co/ADQ5IGPfpG February 16, 2026

Δεν είναι ακόμα γνωστό τι μπορεί να προκάλεσε αυτή τη διακοπή λειτουργίας του Χ.

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την πλατφόρμα, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της υπηρεσίας μέσω του downdetector ή άλλων ιστοσελίδων παρακολούθησης διακοπών.