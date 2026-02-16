MENOY

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επανήλθε το Χ μετά από σχεδόν δύο ώρες

THESTIVAL TEAM

Προβλήματα αντιμετώπισαν πολλοί χρήστες του Χ από τις 3 το μεσημέρι της Δευτέρας (16/2) στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες του κόσμου σύμφωνα με το downdetector. Ωστόσο, μετά τις 4:30 η πλατφόρμα επανήλθε και πλέον λειτουργεί κανονικά.

Χιλιάδες χρήστες παγκοσμίως ανέφεραν δυσκολίες στην πρόσβαση στον ιστότοπο και την εφαρμογή, καθώς τους εμφανίζονταν μηνύματα σφάλματος, όπως «Something went wrong. Please try again later» (Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα. Επαναλάβετε τη φόρτωση).

Επίσης, αρκετοί δήλωσαν πως απλά βλέπουν ένα μαύρο φόντο με το λόγκο της πλατφόρμας και τίποτα άλλο.

Δεν είναι ακόμα γνωστό τι μπορεί να προκάλεσε αυτή τη διακοπή λειτουργίας του Χ.

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την πλατφόρμα, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της υπηρεσίας μέσω του downdetector ή άλλων ιστοσελίδων παρακολούθησης διακοπών.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

