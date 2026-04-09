Πέντε προβλήματα στη σχέση πιο σοβαρά κι από την απιστία

Το να εξαπατήσετε το άτομο με το οποίο υποτίθεται ότι είστε ερωτευμένοι είναι ένα ζωτικό λάθος, το οποίο αποκαλύπτει άλλα σοβαρά προβλήματα μεταξύ των συντρόφων. Τις περισσότερες φορές η απιστία έρχεται ως το «κερασάκι στην τούρτα» των σύννεφων που έχουν συγκεντρωθεί πάνω από τη σχέση για καιρό. Υπάρχουν άλλα ζητήματα ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, τα οποία μπορεί να γίνουν εξίσου -αν όχι- περισσότερο καταστροφικά από την απιστία. Η Maria Hakki, συγγραφέας και relationshio editor, παρουσιάζει τα πέντε πιο σοβαρά στο yourtango.com.

Ο έρωτας δεν υπάρχει πια

Στην αρχή της σχέσης βλέπουμε τα πάντα μέσα από «τα ροζ γυαλιά του έρωτα». Όσο, όμως, περνάει ο καιρός είτε επειδή συνηθίζουμε τον άλλο είτε επειδή αρχίζουμε να βλέπουμε τα ελαττώματά του, η μαγεία του έρωτα φθίνει. Αν αντιληφθείτε και εσείς πως η «σπίθα» σας πάει να σβήσει, συζητήστε το ήρεμα και ευγενικά με το ταίρι σας, ώστε να δείτε τι φταίει και τι μπορεί να αλλάξει.

Συσσωρευμένος αρνητισμός

Τα χαρακτηριστικά που μας εκνευρίζουν μπορεί να οδηγήσουν στη συσσώρευση αρνητικών συναισθημάτων και θυμού για τον σύντροφό μας. Αυτά τα συναισθήματα πρέπει να τα συζητήσετε με το ταίρι σας, διαφορετικά όσο τα κρύβετε, ο θυμός και τα νεύρα σας θα γιγαντώνονται και θα πρέπει να αντιμετωπίσετε μια πολύ πιο σοβαρή κατάσταση από την άβολη συζήτηση.

Ζήλια

Η ζήλια είναι ένα αρνητικό συναίσθημα που μας κάνει να κατηγορούμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα λόγω των δικών μας εσωτερικών φόβων. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλά ζευγάρια. Αν δεν αντιμετωπιστεί γίνεται τοξική και καταστρέφει τη σχέση. Η εσωτερική αναζήτηση και οι ξεκάθαρες κουβέντες μπορούν να σώσουν τον δεσμό σας.

Έλλειψη επικοινωνίας

Το να ελέγχετε τα συναισθήματά σας είναι σημαντικό. Το ίδιο σημαντικό είναι να τα εκφράζετε κιόλας. Η έλλειψη επικοινωνίας είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στις σύγχρονες σχέσεις. Αν δεν μπορείτε να μοιραστείτε με το πιο αγαπημένο σας πρόσωπο τις σκέψεις, τότε η κρίση μεταξύ σας είναι μεγάλη.

Χειριστική συμπεριφορά

Συνήθως γίνεται διακριτικά και κεκαλυμμένα, πίσω από όμορφα λόγια και μεγάλες πράξεις αγάπης, ώστε ο δέκτης να παραπλανηθεί. Εάν αντιλαμβάνεστε πως ο σύντροφός σας στοχεύει στο να σας κάνει «υποχείριό» πρέπει να σκεφτείτε πολύ σοβαρά αν θέλετε να είστε μαζί του.

Πηγή: marieclaire.gr