Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 12 Απριλίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 12 Απριλίου:

1204 Η Κωνσταντινούπολη καταλαμβάνεται από τους Σταυροφόρους. (Α’ Άλωση)

1823 Έκθεση της δωδεκαμελούς επιτροπής, που όρισε η Β’ Εθνοσυνέλευση για να συντάξει ένα πρόχειρο προϋπολογισμό του επαναστατημένου Έθνους, δεν αφήνει κανένα περιθώριο για την κρισιμότητα της κατάστασης: Τα έξοδα του πρώτου εξαμήνου του 1823 θα ανέλθουν σε 38 εκατομμύρια γρόσια και τα έσοδα σε μόλις 12 εκατομμύρια γρόσια. Η ανάγκη εξωτερικού δανεισμού είναι πλέον μονόδρομος.

1861 Αρχίζουν οι πολεμικές επιχειρήσεις του Αμερικάνικου Εμφυλίου Πολέμου, με την επίθεση των Νοτίων στο Οχυρό Σάμτερ, στο λιμάνι του Τσάρλεστον της Βιρτζίνια.

1906 Διεξάγεται στο Ποδηλατοδρόμιο, το κατοπινό Στάδιο Καραϊσκάκη, ο αγώνας Ελλάδας – Δανίας για το ποδοσφαιρικό τουρνουά της Μεσολυμπιάδας. Στο ημίχρονο κι ενώ το σκορ είναι 9-0 υπέρ των Δανών, οι παίκτες της Εθνικής μας αρνούνται να εμφανιστούν. Στην ομάδα παίζει και ο 17χρονος Γιώργος Καλαφάτης, ο μετέπειτα ιδρυτής του Παναθηναϊκού.

1961 Ο Ρώσος κοσμοναύτης Γιούρι Γκαγκάριν γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που μπαίνει σε τροχιά γύρω από τη Γη, με το διαστημόπλοιο «Βοστόκ 1».

2017 Δεκτή με 187 «ναι» έναντι 71 «όχι» γίνεται η πρόταση των συγκυβερνώντων κομμάτων ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για το χώρο της Υγείας, την περίοδο 1997-2014, με την ονομαστική ψηφοφορία που διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής. Η αντίστοιχη πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, για την περίοδο 1996 μέχρι σήμερα, απορρίπτεται με 107 «ναι», 151 «όχι» και 21 «παρών».

Γεννήσεις

1924 Πέτερ Σάφαρ, Αυστριακός γιατρός, που ανακάλυψε τη μέθοδο της τεχνητής αναπνοής, γνωστή ως «το φιλί της ζωής». (Θαν. 2/8/2003)

1933 Μονσεράτ Καμπαγιέ, διάσημη Ισπανίδα σοπράνο. (Θαν. 6/10/2018)

1940 Χέρμπι Χάνκοκ, Αμερικανός τζαζίστας.

Θάνατοι

65 Σενέκας, Ρωμαίος φιλόσοφος, δραματουργός και πολιτικός. (Γεν. 3 π.Χ.)

1920 Βλάσης Γαβριηλίδης, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας «Ακρόπολις». (Γεν. 1848)

1945 Φράνκλιν Ντελάνο Ρούσβελτ, 32ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο μοναδικός που εξελέγη τέσσερις φορές στο αξίωμα αυτό. (Γεν. 30/1/1882)