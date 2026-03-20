Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 20 Μαρτίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 20 Μαρτίου:

1800 Ο Ιταλός φυσικός Αλεσάντρο Βόλτα ανακοινώνει με γράμμα του στον άγγλο φίλο του σερ Τζόζεφ Μπανκς ότι ανακάλυψε την μπαταρία.

1900 Ο Σέρβος φυσικός Νίκολα Τέσλα λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την ασύρματη μετάδοση της ηλεκτρικής ενέργειας.

1947 Δολοφονείται στη Θεσσαλονίκη ο Γιάννης Ζέβγος, κορυφαίο στέλεχος του ΚΚΕ και του ΕΑΜ.

1991 Ο Έρικ Κλάπτον χάνει το γιο του Κόνορ, όταν σε ηλικία 5 ετών ο μικρός πέφτει από τον 53ο όροφο ενός ουρανοξύστη. Γι’ αυτόν ο μεγάλος ρόκερ θα γράψει το «Tears in Haven».

1996 Μεγάλη επιτυχία για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος προκρίνεται για τρίτη φορά στην ιστορία του, στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών (Τσάμπιονς Λιγκ). Στον επαναληπτικό αγώνα της προημιτελικής φάσης, οι «πράσινοι» με γκολ των Βαζέχα (2) και Μπορέλι νικούν 3-0 τη Λέγκια Βαρσοβίας στο ΟΑΚΑ κι έτσι αποκλείουν την πολωνική ομάδα, από την οποία είχαν αποσπάσει λευκή ισοπαλία στον πρώτο αγώνα.

2003 Αμερικανικoβρετανικά στρατεύματα εισβάλλουν στο Ιράκ για την ανατροπή του Σαντάμ Χουσεΐν, με ισχυρά πυρά βαρέως πυροβολικού κοντά στα σύνορα με το Κουβέιτ, πύραυλοι πλήττουν τη Βαγδάτη και εκρήξεις αναφέρονται στις πετρελαιοπηγές της Βασόρας. Οι εισβολείς έθεσαν υπό τον έλεγχό τους την πόλη Ουμ Κασρ, στα σύνορα με το Κουβέιτ. Ο πρόεδρος Σαντάμ εμφανίστηκε στην ιρακινή τηλεόραση, χαρακτηρίζοντας τον πρόεδρο Μπους ως εγκληματία. Η Βαγδάτη ανακοίνωσε ότι συνολικά τέσσερις ιρακινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν από τις αμερικανικές επιθέσεις κι ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εκτοξεύσει 72 πυραύλους Κρουζ.

Γεννήσεις

1809 Νικολάι Γκόγκολ, Ρωσο-ουκρανός συγγραφέας. («Ο Επιθεωρητής», «Νεκρές Ψυχές», «Το ημερολόγιο ενός τρελού», «Τάρας Μπούλμπα») (Θαν. 21/2/1852)

1828 Ερρίκος Ίψεν, νορβηγός θεατρικός συγγραφέας. (Θαν. 23/5/1906)

1931 Ντίνος Χριστιανόπουλος, έλληνας λογοτέχνης. (Θαν. 11/8/2020)

Θάνατοι

1727 Άιζαακ Νιούτον, γνωστότερος στην Ελλάδα ως Ισαάκ Νεύτων, Αγγλοεβραίος φυσικός, μαθηματικός και αστρονόμος. Διατύπωσε θεωρία για τη σωματιδιακή φύση του φωτός (1669) και ανακάλυψε τον νόμο της παγκόσμιας έλξης (1687). Ανακάλυψε ακόμη τη σχέση μεταξύ χρώματος και διασποράςτου φωτός, ανέπτυξε κατοπτρικό τηλεσκόπιο και μελέτησε τους φερώνυμους δακτυλίους στην οπτική. Το κύριο σύγγραμμά του στον τομέα της δυναμικής και της αστρονομίας με τίτλο «Μαθηματικές Αρχές της Φυσικής Φιλοσοφίας» («Philosophise· Naturalis Principia Mathematica»), δημοσιεύτηκε το 1687, ενώ η «Οπτική»(«Opticks») το 1704. Στα μαθηματικά εισήγαγετο διωνυμικό θεώρημα και διατύπωσε τους κανόνες του λογισμού (1707) τον οποίο αργότερα μορφοποίησε ο Λάιμπνιτζ. (Γεν. 25/12/1642)

1990 Λεβ Γιασίν, Ρώσος τερματοφύλακας, για πολλούς ο κορυφαίος όλων των εποχών στο ποδόσφαιρο. (Γεν. 22/10/1929)

1997 Ανδρέας Λεντάκης, Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας. (Γεν. 8/7/1934)

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Αστρολογίας

Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας

Διεθνής Ημέρα Ευτυχίας

Διεθνής Ημέρα της Γης

Ημέρα της Γαλλικής Γλώσσας

Παγκόσμια Ημέρα Αποχής από το Κρέας

Παγκόσμια Ημέρα Αφήγησης

Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου για τα Παιδιά και τους Νέους

Παγκόσμια Ημέρα Σπουργιτιού

Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας