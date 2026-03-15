Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 15 Μαρτίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 15 Μαρτίου:

1838 Η 25η Μαρτίου καθιερώνεται με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα ως ημέρα εθνικής εορτής.

1892 Ιδρύεται η ποδοσφαιρική ομάδα της Λίβερπουλ.

1924 Ο Ποδοσφαιρικός Όμιλος Αθηνών μετονομάζεται σε Παναθηναϊκό Αθλητικό Όμιλο.

1926 Ο δικτάτορας Θεόδωρος Πάγκαλος εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας, χωρίς αντίπαλο.

2007 Η Ελλάδα, η Ρωσία και η Βουλγαρία υπογράφουν τη συμφωνία για την κατασκευή του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη, έπειτα από 14 χρόνια διαπραγματεύσεων.

2011 «Ημέρα της Οργής» στη Συρία, με ογκώδεις διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος Άσαντ. Αρχή του εμφυλίου πολέμου.

2015 Ο Βαγγέλης Γιακουμάκης ήταν Έλληνας φοιτητής κρητικής καταγωγής που φοιτούσε στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων. Εξαφανίστηκε στις 6 Φεβρουαρίου του 2015 και βρέθηκε νεκρός περίπου ένα μήνα αργότερα, στις 15 Μαρτίου, με τραύματα από μαχαίρι. Στοιχεία και μαρτυρίες που βγήκαν στο φως έδειξαν ότι, ήδη πριν τον θάνατό του, υπήρξε θύμα σωματικής και λεκτικής βίας από συμφοιτητές του, και συγκεκριμένα από ομάδα συντοπιτών του με έντονη παραβατική συμπεριφορά. Η υπόθεσή του απασχόλησε έντονα τα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα λόγω του τραγικού θανάτου του. Για τον θάνατό του έχει ασκηθεί δίωξη από την εισαγγελία για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως από τον Ιούνιο του 2015.

Γεννήσεις

1738 Τσέζαρε Μπεκαρία, Ιταλός εγκληματολόγος, οικονομολόγος, δημοσιολόγος και φιλόσοφος, συγγραφέας του μνημειώδους έργου «Περί εγκλημάτων και ποινών», το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στον ορθολογικό και ουμανιστικό αναπροσανατολισμό των ποινικών επιστημών και τη διαμόρφωση της λεγόμενης «Κλασικής Σχολής» του Ποινικού Δικαίου. (Θαν. 28/11/1794)

1813 Τζον Σνόου, Άγγλος γιατρός, που εισήγαγε τη χρήση του αιθέρα ως αναισθητικό. Θεωρείται από τους πατέρες της επιδημιολογίας. (Θαν. 16/6/1858)

1884 Άγγελος Σικελιανός, από τους μείζονες έλληνες ποιητές. Το έργο του διακρίνεται από έντονο λυρισμό και ιδιαίτερο γλωσσικό πλούτο. (Θαν. 19/6/1951)

Θάνατοι

44 π.Χ. Γάιος Ιούλιος Καίσαρ, Ρωμαίος αυτοκράτορας. (Γεν. 13/7/100 π.Χ.)

1951 Ιωάννης Παρασκευόπουλος, Έλληνας αστρονόμος με καριέρα στη Νότιο Αφρική. Ένας κρατήρας της Σελήνης φέρει το όνομά του (Paraskevopoulos crater). (Γεν. 20/6/1889)

1975 Αριστοτέλης Ωνάσης, Έλληνας μεγιστάνας. (Γεν. 15/1/1906)

Γιορτάζουν

Αγάπιος

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα για την Καταπολέμηση της Ισλαμοφοβίας

Παγκόσμια Ημέρα Επαφής

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αστυνομικής Βαρβαρότητας

Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή

Παγκόσμια Ημέρα Λόγου