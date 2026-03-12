Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 12 Μαρτίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 12 Μαρτίου:

1921 Ο ηγέτης της Οκτωβριανής Επανάστασης, Βλαντιμίρ Λένιν, ανακοινώνει από το βήμα του 10ου συνεδρίου του ΚΚΣΕ τη Νέα Οικονομική Πολιτική (ΝΕΠ), που επιτρέπει τη δραστηριοποίηση ιδιωτικών επιχειρήσεων.

1938 Οι ναζιστικές δυνάμεις καταλαμβάνουν την Αυστρία («Άνσλους»).

1947 Ο αμερικανός πρόεδρος Χάρι Τρούμαν παρουσιάζει το δόγμα του (Δόγμα Τρούμαν) για την καταπολέμηση του κομουνισμού. Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει αποχώρηση των βρετανικών δυνάμεων και ένταξη της χώρας στην αμερικανική σφαίρα επιρροής, καθώς και την έναρξη της αμερικανικής στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας.

1951 Ο Ντένις ο Τρομερός κάνει την πρώτη εμφάνισή του ως κόμικ-στριπ στις εφημερίδες.

1987 Ξεσπά σφοδρή κρίση μεταξύ Εκκλησίας και Κυβέρνησης, με αφορμή το νομοσχέδιο Τρίτση που θέτει υπό κρατικό έλεγχο την εκκλησιαστική περιουσία.

1989 Ο Άγγλος μηχανικός υπολογιστών Τιμ Μπέρνερς – Λι προτείνει τη δημιουργία του Παγκόσμιου Ιστού (WWW), που θα οδηγήσει στην εκρηκτική ανάπτυξη του Ίντερνετ.

2005 Ο Κάρολος Παπούλιας αναλαμβάνει πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Γεννήσεις

1865 Ανδρέας Καρκαβίτσας, Έλληνας πεζογράφος, ένας από τους τρεις μεγάλους εκπροσώπους της ηθογραφίας, μαζί με τους Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και Γεώργιο Βιζυηνό και ο κατ’ εξοχήν εκπρόσωπος του νατουραλισμού στη νεοελληνική λογοτεχνία. (Θαν. 22/10/1922)

1922 Τζακ Κέρουακ, Αμερικανός συγγραφέας, εμβληματική μορφή του κινήματος Μπητ. («Στον Δρόμο») (Θαν. 21/10/1969)

1938 Μάνος Ελευθερίου, Έλληνας ποιητής, στιχουργός και πεζογράφος. (Θαν. 22/7/2018)

Θάνατοι

1838 Μήτρος Πέτροβας, αγωνιστής του ’21, γνωστός και ως Μητροπέτροβας. (Γεν. 1738)

1945 Άννα Φρανκ, Νεαρή Γερμανοεβραία, ένα από τα πιο γνωστά και πολυσυζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος. Το ημερολόγιό της είναι ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία παγκοσμίως. (Γεν. 12/6/1929)

1955 Τσάρλι «Μπερντ» Πάρκερ, Αμερικανός αλτοσαξοφωνίστας, από τις σπουδαιότερες μορφές του bebop και εν γένει της τζαζ. (Γεν. 29/8/1920)

2018 Χρήστος Σιμαρδάνης, Έλληνας ηθοποιός.

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Λογοκρισίας στο Διαδίκτυο