Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 11 Φεβρουαρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 11 Φεβρουαρίου:

1825 Ο Ιμπραήμ, επικεφαλής 4.000 πεζών και 4.000 ιππέων, αποβιβάζεται στη Μεθώνη και την επομένη κινείται προς την Πύλο. Μεγάλος κίνδυνος για την Ελληνική Επανάσταση.

1934 Σε κλίμα πολιτικής οξύτητας διεξάγονται οι δημοτικές εκλογές στην Ελλάδα, με έντονη αντιπαράθεση των υποψηφίων της κυβερνητικής παράταξης και της αντιπολίτευσης. Νικητής στην Αθήνα αναδεικνύεται ο κυβερνητικός και αντιβενιζελικός υποψήφιος, Κωνσταντίνος Κοτζιάς. Δήμαρχος Πειραιά εκλέγεται ο Σωτήριος Στρατήγης. Στην Καβάλα εκλέγεται ο πρώτος κομμουνιστής δήμαρχος, ο 29χρονος Δημήτριος Παρτσαλίδης. Αυτές είναι και οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα στις οποίες λαμβάνουν μέρος γυναίκες.

1945 Ο αμερικανός πρόεδρος Φράνκλιν Ρούσβελτ, ο Άγγλος πρωθυπουργός Γουίνστον Τσόρτσιλ και ο σοβιετικός κομουνιστής ηγέτης Ιωσήφ Στάλιν, μοιράζουν τον κόσμο σε σφαίρες επιρροής, υπογράφοντας τη Συνθήκη της Γιάλτας.

1959 Μονογράφεται στη Ζυρίχη από τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κωνσταντίνο Καραμανλή και τον τούρκο ομόλογό του Αντνάν Μεντερές η συμφωνία για την Κύπρο. Στις 19 Φεβρουαρίου 1959 η συμφωνία θα υπογραφεί από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στο Λονδίνο (Βρετανία, Ελλάδα, Τουρκία και οι δύο κοινότητες της Κύπρου).

1959 Αρχίζει στην Αθήνα η δίκη του Γερμανού εγκληματία πολέμου Μαξ Μέρτεν. (Υπόθεση Μέρτεν)

1978 Η κυβέρνηση της Κίνας αίρει την απαγόρευση των βιβλίων του Αριστοτέλη, του Γουίλιαμ Σέξπιρ και του Ντίκενς.

Γεννήσεις

1776 Ιωάννης Καποδίστριας, πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας. (Θαν. 27/9/1831)

1847 Τόμας Έντισον, Αμερικανός επιχειρηματίας και εφευρέτης, με 1.093 πατέντες στο ενεργητικό του. Μεταξύ άλλων, ανακάλυψε τον ηλεκτρικό λαμπτήρα, το γραμμόφωνο και τον τηλέγραφο. (Θαν. 18/10/1931)

1969 Τζένιφερ Άνιστον, Αμερικανίδα ηθοποιός, ελληνικής καταγωγής από την πλευρά του πατέρα της. Κέρδισε παγκόσμια φήμη από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη δημοφιλή τηλεοπτική κωμική σειρά «Τα Φιλαράκια» («Friends», 1994–2004), αλλά και από τον πρώτο γάμο της με τον Μπραντ Πιτ.

Θάνατοι

641 Ηράκλειος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. (Γεν. 575)

1650 Ρενέ Ντεκάρτ, γνωστότερος στην Ελλάδα ως Καρτέσιος, Γάλλος φιλόσοφος και μαθηματικός. Έμεινε στην ιστορία και για τη ρήση του «σκέφτομαι, άρα υπάρχω». (Γεν. 31/3/1596)

1948 Σεργκέι Αϊζενστάιν, Ρώσος σκηνοθέτης του κινηματογράφου. («Θωρηκτό Ποτέμκιν») (Γεν. 23/1/1898)

2012 Γουίτνεϊ Χιούστον, Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός

Γιορτάζουν

Βλάσιος, Βλασία

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Γυναικών και Κοριτσιών στην Επιστήμη

Διεθνής Ημέρα Προσευχής για τους Πάσχοντες από Αυτισμό

Ευρωπαϊκή Ημέρα του 112

Παγκόσμια Ημέρα των Ασθενών