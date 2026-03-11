Μενδώνη: Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης είναι ένα μουσείο δημόσιο, αλλά απαλλαγμένο από κρατικές αγκυλώσεις

Εβδομήντα έργα, που κατανέμονται σε 13 δράσεις και υπηρετούν την επίτευξη έξι στόχων του τριετούς σχεδίου δράσης του Υπουργείου Πολιτισμού, υλοποίησε κατά την περίοδο 2023-2026 το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (ΑΜΘ).

Στην παρουσίαση του ολοκληρωμένου απολογισμού, που πραγματοποιήθηκε παρουσία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, αναφέρθηκαν αναλυτικά τα έργα, οι στρατηγικές προτεραιότητες και οι διαρθρωτικές μεταβολές της περιόδου, με στόχο να αναδειχθεί ο αναπτυξιακός και κοινωνικός αντίκτυπος του μουσείου, αλλά και ο σημαντικός ρόλος του στην προστασία, ανάδειξη και διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στο νέο νομοθετικό πλαίσιο, με τη μετατροπή των μεγάλων δημόσιων μουσείων σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), το οποίο έφερε σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία του Μουσείου, αναφέρθηκε αρχικά η αντιπρόεδρος του δ.σ. του ΑΜΘ, Βασιλική Μισαηλίδου.

Όπως σημείωσε, τα βασικά οφέλη της μετατροπής είναι ότι «παρακάμπτονται οι χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες, οι εισηγήσεις συζητιούνται και εγκρίνονται άμεσα από το διοικητικό συμβούλιο, οι αποφάσεις εκδίδονται ταχύτατα. Επιπλέον η αυτονομία στην οικονομική διαχείριση διευκολύνει να αναπτυχθούν δράσεις προσανατολισμένες στα αιτήματα της τοπικής κοινωνίας, στους στόχους και στις πραγματικές ανάγκες του Μουσείου».

Όπως κατέληξε, «το νέο διοικητικό πλαίσιο μας δίνει περισσότερες δυνατότητες για καλύτερο σχεδιασμό, μεγαλύτερη ευελιξία και ενδυνάμωση του έργου που επιτελούσε το Μουσείο».

Στη συνέχεια, η γενική διευθύντρια του ΑΜΘ, Αναστασία Γκαδόλου, παρουσίασε αναλυτικά το έργο που παρήχθη τα τρία τελευταία χρόνια. «Σήμερα έχουμε τη χαρά, μετά από τρία χρόνια σκληρής δουλειάς, να παρουσιάσουμε τις διαδικαστικές μεταβολές, τις στρατηγικές προτεραιότητες και τα έργα που πραγματοποιήσαμε, καθώς και αυτά που έχουμε ήδη δρομολογήσει», είπε.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην αύξηση της επισκεψιμότητας του Μουσείου, στο νέο ωράριο λειτουργίας, στο εκσυγχρονισμένο πωλητήριο με εκδόσεις και αντικείμενα εμπνευσμένα από αρχαιότητες του Μουσείου, στις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν -τις οποίες μόνο το 2025 παρακολούθησαν περισσότερα από 10.000 άτομα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την προσβασιμότητα, τις δωρεές σε είδος που ξεπέρασαν τις 260.000 ευρώ, αλλά και τις εθνικές και διεθνείς συνεργασίες και διακρίσεις.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για περίπου 70 έργα που κατανέμονται σε 13 δράσεις και υπηρετούν τους έξι στόχους του τριετούς σχεδίου δράσης του Μουσείου, σε ευθυγράμμιση με το εθνικό σχέδιο πολιτιστικής πολιτικής, με στόχο να αναδειχθεί τόσο ο αναπτυξιακός όσο και ο κοινωνικός αντίκτυπος του οργανισμού.

Μενδώνη: Δικαιώνεται η επιλογή να γίνουν τα μεγάλα μουσεία της χώρας ΝΠΔΔ

«Τα έργα είναι πολλά, ποικιλόμορφα, εντυπωσιακά σε αριθμό και σε ποιότητα και δικαιώνουν απολύτως και την πολιτική επιλογή η οποία έγινε τα πέντε μεγάλα μουσεία της χώρας να αποτελέσουν ανεξάρτητους οργανισμούς», είπε αρχικά στον χαιρετισμό της η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, θυμίζοντας ότι η σχετική συζήτηση είχε ξεκινήσει πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες.

«Ήταν κάτι το οποίο είχε ωριμάσει πολύ και έπρεπε να γίνει, καθώς τα μουσεία έπρεπε να αποδεσμευτούν από στεγανά και από αγκυλώσεις που επιβάλλει η γραφειοκρατία. Είναι εντελώς διαφορετικά να αντιμετωπίζεις ένα μουσείο ως μία υπηρεσία του δημοσίου και εντελώς διαφορετικά να το αντιμετωπίζεις ως έναν πολυδύναμο και πολυδιάστατο αναπτυξιακό οργανισμό», πρόσθεσε.

Η υπουργός Πολιτισμού υπογράμμισε ακόμη ότι τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει ο ορισμός του τι είναι ένα μουσείο. «Ένα μουσείο δεν είναι ένα απλό κέλυφος μέσα στο οποίο εκτίθενται πολυτιμότατες συλλογές, οι οποίες έχουν να κάνουν με την πολιτιστική ταυτότητα κάθε λαού. Πλέον τα μουσεία είναι πολυδύναμοι οργανισμοί, οι οποίοι πρέπει να επικοινωνούν καθημερινά με την κοινωνία και να ανταποκρίνονται -εξαιτίας του δυναμικού το οποίο έχουν- στις ανάγκες της κοινωνίας», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στους ανθρώπους του πολιτισμού και στις τοπικές κοινωνίες, σημειώνοντας ότι η Θεσσαλονίκη αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασιών μεταξύ των φορέων. «Αυτήν τη στιγμή, οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού συνεργάζονται μεταξύ τους, όχι μόνο στο σύγχρονο πολιτισμό, που το είχαν συνηθίσει, αλλά και με την πολιτιστική κληρονομιά. Κι αυτό είναι μία μεγάλη δική μας πολιτική επιλογή από το 2019, να υπάρξει η ώσμωση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τον σύγχρονο πολιτισμό. Γιατί ο πολιτισμός είναι ενιαίος», σημείωσε.

Η κ. Μενδώνη χαρακτήρισε το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης «ένα μουσείο για όλους», επισημαίνοντας ότι έχει ανοίξει ακόμη περισσότερο στην κοινωνία και διευρύνει την πρόσβαση των πολιτών στο πολιτιστικό αγαθό.

Αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα πολιτιστικής συνταγογράφησης, σημειώνοντας ότι πλέον, μέσω κοινής υπουργικής απόφασης, πολιτιστικές δράσεις μπορούν να ενταχθούν στη συνταγογράφηση του ΗΔΙΚΑ.

Τέλος, υπογράμμισε τον μητροπολιτικό χαρακτήρα του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης για τη Βόρεια Ελλάδα, αντίστοιχο με τον ρόλο που διαδραματίζει το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο για το σύνολο της χώρας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η κ. Γκαδόλου υπέγραψε μνημόνια συνεργασίας, με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας για τη νέα μόνιμη έκθεση για την Πύδνα και την περαιτέρω συνεργασία για την προβολή του πολιτιστικού αποθέματος της Πιερίας, αλλά και με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης για τη συστηματική συνεργασία και τη διοργάνωση δύο περιοδικών εκθέσεων κατ’ έτος, με σκοπό την προβολή των νέων ανασκαφικών δεδομένων από τις σωστικές ανασκαφές που πραγματοποιεί η υπηρεσία.

