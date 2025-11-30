Η performance “Κάθεται και Κλαίει” της Ελένης Παπαλάμπρου από σήμερα στο Θέατρο Αυλαία

Η performance «Κάθεται και Κλαίει» της Ελένης Παπαλάμπρου, μετά την επιτυχημένη παρουσίασή της στο 4ο Φεστιβάλ του Red Jasper Cabaret Theatre, έρχεται στο Θέατρο Αυλαία για λίγες μόνο παραστάσεις.

Το «Κάθεται και Κλαίει» είναι το κλαψούρισμα ενός «ανήλικου» ενήλικα. Στα είκοσι… κάτι σου, που η ζωή συνεχίζει και εσύ δεν έχεις κάποιον πάνω από το κεφάλι σου να σου πει τι να κάνεις, και είσαι ταυτόχρονα το παιδί και ο γονιός, το μικρό και το μεγάλο.

Υπαρξιακά ζητήματα νέων; Ή οι φόβοι των μεγάλων που προσπαθούν να μεγαλώσουν και να πάρουν μαζί τους και ένα κομμάτι του μικρού τους εαυτού; Ένα παιχνίδι; Λίγος πόνος; Ή πάνω από όλα αγάπη;

Μια παράσταση για τον έρωτα, την ανάγκη επικοινωνίας, την εύρεση νοήματος, σε στιγμές κρίσης, μέσα στον ψηφιακό εθισμό και στην αδικία του να ενηλικιώνεσαι στον σύγχρονο κόσμο.

Δεν πρόκειται απλά για μια θεατρική παράσταση. Πρωτότυπα μουσικά κομμάτια και κείμενα συνθέτουν μια performance της φωνής, του σώματος που ακολουθεί, των ρούχων που εκτίθενται σκηνογραφικά και της ίδιας της καλλιτέχνιδας ως ζωντανό έργο τέχνης.

Συντελεστές:

Σύλληψη-Κείμενο: Ελένη Παπαλάμπρου

Σκηνοθεσία: Δημοσθένης Μιχαηλίδης / Ελένη Παπαλάμπρου

Βοηθός Σκηνοθέτη/Κινησιολόγος: Κατερίνα Βαφειάδου

Πρωτότυπη μουσική: Ελένη Παπαλάμπρου

Μίξη-παραγωγή του τραγουδιού «Ενεργή-Ανενεργή»: Γρηγόρης Χιουζ / Γιώργος Σπανόπουλος

Σχεδιασμός φωτισμών: Τουλίν Οσμάν

Φωτογραφίες/Βίντεο παράστασης: Μαρία Μιχαλοπούλου

Original Makeup: Μελίνα Παπαδοπούλου

Αφίσα, trailer παράστασης & social media: Ελένη Παπαλάμπρου

Παραγωγή: MeWe Theater Company

Επί σκηνής: Ελένη Παπαλάμπρου

Info :

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΥΛΑΙΑ

Παραστάσεις :

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ώρα έναρξης : 21.30

Διάρκεια παράστασης: 60 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων: Κανονικό 14€/Φοιτητικό, Ανέργων, ΑμεΑ, Πολυτέκνων, Άνω των 65 10€

Προπώληση : Ticketservices.gr & Ταμείο Θεάτρου

θέατρο ΑΥΛΑΙΑ

