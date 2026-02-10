MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Την άρση της ασυλίας του Παύλου Πολάκη προτείνει η Επιτροπή Δεοντολογίας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την άρση της ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη προτείνει στην Ολομέλεια της Βουλής η κοινοβουλευτική Επιτροπή Δεοντολογίας. Η Επιτροπή εξέτασε αίτημα που υποβλήθηκε:

α) Για δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν της από 19-7-2024 αναφοράς και της από 7-8-2024 συμπληρωματικής αναφοράς του Σταματίου Πουλή προς διερεύνηση τυχόν τέλεσης του πλημμελήματος της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος κατά συρροή (άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα) που φέρεται τελεσθέν στην Αθήνα κατά τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο 2024 και

β) για δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν της από 19-11-2024 αναφοράς του Σταματίου Πουλή προς διερεύνηση τυχόν τέλεσης του πλημμελήματος της αθέμιτης επιρροής σε δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 167Α του Ποινικού Κώδικα), που φέρεται τελεσθέν στην Αθήνα το έτος 2024.

Σύμφωνα με πληροφορίες, «ναι» στην άρση τς ασυλίας του κ. Πολάκη είπαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση. «Όχι» είπαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, και «Νίκη», ενώ απουσίαζε εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Είναι η πιο χυδαία άρση ασυλίας που μου έχουν κάνει. Είναι προκλητική. Με μηνύει ο Πουλής επειδή κατέθεσα στο δικαστήριο», φέρεται να είπε στην Επιτροπή ο κ. Πολάκης.

Παύλος Πολάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Άρτα: Συγκλονίζει η μητέρα της 35χρονης που πέθανε ενώ θήλαζε – “Τίποτα δεν είχε παιδάκι μου”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Λατινοπούλου: Έρμαιο των κουκουλοφόρων για άλλη μια φορά το ΑΠΘ με τις ευλογίες της κυβέρνησης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Έρχονται νέα προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας και “Ανακαινίζω” για παλιές κατοικίες

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Γιάννης Σμαραγδής: Συναντήθηκα με τη Μαρία Καρυστιανού, της ευχήθηκα καλή επιτυχία και της ξεκαθάρισα πως εγώ είμαι μοναχικός λύκος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Λακωνία: Η σύζυγος και ο αδερφός 63χρονου σκηνοθέτησαν τον τόπο θανάτου για να αποφύγουν ελέγχους και ποινικές κυρώσεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 41 λεπτά πριν

Πρύτανης ΑΠΘ: Δεν δόθηκε καμία άδεια για το πάρτι στην Πολυτεχνική που έγινε ορμητήριο των δήθεν προασπιστών της ελευθερίας