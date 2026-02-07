Βορίδης για την τραγωδία στη Χίο: Η ευθύνη ανήκει πρωτίστως στον διακινητή – Aποστολή του Λιμενικού είναι η αποτροπή της μετανάστευσης

Την ανάγκη να αναμένει η δημόσια συζήτηση τα πορίσματα της Δικαιοσύνης και της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για την τραγωδία στη Χίο υπογράμμισε ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός, Μάκης Βορίδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «10 με τόνο» τονίζοντας ότι η βασική και κύρια ευθύνη για την απώλεια ανθρώπινων ζωών βαραίνει τον διακινητή και όχι το Λιμενικό Σώμα.

Όπως ανέφερε, «υπάρχει μια τραγική εξέλιξη με απώλεια ανθρώπινων ζωών», ωστόσο «η ευθύνη αναμφίβολα και πρωτίστως βρίσκεται στον διακινητή», ο οποίος «διακινεί ανθρώπους παράνομα και κάτω από εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες».

Αναφερόμενος στη διαχείριση του περιστατικού από το Λιμενικό Σώμα, ο κ. Βορίδης ξεκαθάρισε ότι η αποτροπή της εισόδου σκαφών αποτελεί θεσμική και επιχειρησιακή υποχρέωση.

«Σταματάς ένα σκάφος που κατευθύνεται προς τη Χίο. Αν χρειαστεί, μπαίνεις και μπροστά. Αυτός είναι κανονικός κανόνας εμπλοκής. Δεν υπάρχει τίποτα παράνομο σε αυτό», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «αλλιώς το Λιμενικό μετατρέπεται σε επιτροπή υποδοχής».

Όπως εξήγησε, «η αποστολή του Λιμενικού είναι η αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης» και, σε περίπτωση που προκύψει ατύχημα, «η αποστολή μετατρέπεται αυτομάτως σε έρευνα και διάσωση, που γίνεται με ανθρωπισμό και υπευθυνότητα».

Χιλιάδες διασώσεις και μείωση 90% των ροών από Τουρκία

Ο κ. Βορίδης υπογράμμισε ότι το Λιμενικό Σώμα έχει «χιλιάδες διασώσεις στο ενεργητικό του», ενώ αναφέρθηκε και στη συνεργασία Ελλάδας – Τουρκίας.

«Υπάρχει πολύ σημαντική μείωση των μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία, της τάξης του 90%, ακριβώς λόγω της συνεργασίας των λιμενικών αρχών των δύο χωρών», ανέφερε.

Ποινικές ευθύνες και βαριές ποινές για τον διακινητή

Ο Μάκης Βορίδης στάθηκε στο ισχύον ποινικό πλαίσιο, σημειώνοντας ότι οι ποινές για την παράνομη διακίνηση είναι εξαιρετικά βαριές.

«Οι ποινές είναι από 10 έως 20 χρόνια κάθειρξη για κάθε διακινούμενο άτομο. Αν ήταν 40 άτομα, το δυνητικό πλαίσιο φτάνει τα 400 χρόνια κάθειρξη», είπε, επισημαίνοντας ότι «η κατηγορία αφορά και έκθεση ανθρώπων σε κίνδυνο».

Ο κ. Βορίδης κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Αντί να κάνουμε όλοι τους δικαστές, με επιλεκτικές διαρροές στοιχείων, πρέπει να περιμένουμε τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων και της Δικαιοσύνης», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις πολιτικές παρεμβάσεις, λέγοντας ότι «υπάρχει ρητή απαγόρευση κρίσης επί εκκρεμών ποινικών υποθέσεων από πολιτικά πρόσωπα», καθώς «μπορούν να επηρεάσουν τη δικαστική κρίση».

Για ΓΣΕΕ και Παναγόπουλο

Σε ερωτήσεις για την υπόθεση της ΓΣΕΕ, ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι «υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου του κράτους σε όλα τα στάδια των προγραμμάτων».

Για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, δήλωσε σε προσωπικό επίπεδο ότι «όταν υπάρχουν σοβαρές μομφές, είναι καλό να παραιτείται κανείς για λόγους ευθιξίας, χωρίς αυτό να σημαίνει αποδοχή κατηγοριών».

Συνταγματική αναθεώρηση και άρθρο 86

Αναφερόμενος στο άρθρο 86 του Συντάγματος, ο κ. Βορίδης δήλωσε ότι «υπάρχει ανάγκη συνταγματικής αναθεώρησης», ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι «δεν μπορεί να υπάρξει πλήρης κατάργηση του άρθρου».

«Το φίλτρο της Βουλής υπάρχει για να διασφαλίζεται ότι μια δίωξη έχει αποδεικτικό βάθος», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η συζήτηση πρέπει να γίνει «νηφάλια και χωρίς συνθήματα».

Καρυστιανού: «Πρόωρη κάθε συζήτηση για ταυτότητα και συνεργασίες»

Αναφερόμενος στα σενάρια που αφορούν την Μαρία Καρυστιανού και τη συζήτηση περί πολιτικής ταυτότητας και μελλοντικών συνεργασιών, ο Μάκης Βορίδης τόνισε ότι «είναι πρόωρο να ανοίγει μια τέτοια συζήτηση».

Όπως είπε, «η έννοια της πολιτικής και ιδεολογικής ταυτότητας, αλλά κυρίως του προγράμματος, είναι κρίσιμη για να δεις με ποιον μπορείς να συγκλίνεις», προσθέτοντας ότι «αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σαφή εικόνα».

«Ας περιμένουμε να δούμε πώς θα τοποθετηθούν, γιατί το να τρέχει τόσο γρήγορα αυτή η συζήτηση είναι πρόωρο», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη υπόθεση «αφορά κυρίως την αντιπολίτευση».

«Θεσμικός ο ρόλος του Προέδρου Δημοκρατίας, όχι κομματική εμπλοκή»

Σε ερώτηση για την πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας να συναντηθεί με πρώην πρωθυπουργούς, μεταξύ των οποίων οι κ.κ. Σαμαράς και Τσίπρας, ο κ. Βορίδης ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για θεσμική ενέργεια.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάνει αυτό που υπαγορεύει ο θεσμικός του ρόλος, ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι «δεν εμπλέκεται και δεν πρέπει να εμπλέκεται σε κομματικές ή παραταξιακές διεργασίες».

Όπως τόνισε, «δεν θα ενέπλεκα σε καμία περίπτωση τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε συλλογιστικές περί κομματικής επανασύνδεσης ή αναζήτησης κοινής πολιτικής γλώσσας», σημειώνοντας ότι «το αν τέτοιες συναντήσεις διευκολύνουν ή όχι κάτι, μένει να φανεί».

Ελληνοτουρκικά και κυβερνητική πολιτική

Κλείνοντας, ο κ. Βορίδης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση ασκεί πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική, επισημαίνοντας τις συμφωνίες ΑΟΖ, την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, τους εξοπλισμούς και τη μείωση των παραβιάσεων.

«Η Ελλάδα συνομιλεί χωρίς να κάνει βήμα πίσω και ενισχύει τον ρόλο της στην Ανατολική Μεσόγειο», κατέληξε.