Τσίπρας για το Κυπριακό: Προσδοκίες επανέναρξης των συνομιλιών μετά το εκλογικό αποτέλεσμα στα Κατεχόμενα

Θετική εξέλιξη χαρακτηρίζει ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, το χθεσινό αποτέλεσμα των εκλογών στα Κατεχόμενα στην Κύπρο. Παράλληλα, εύχεται στον Τουφάν Ερχιουρμάν «καλή δύναμη, στο δύσκολο έργο που καλείται να αναλάβει ως ο νέος ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας».

Η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού Αλ. Τσίπρα:

Το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα στη Τουρκοκυπριακή κοινότητα αποτελεί μια θετική εξέλιξη. Η απόφαση των τουρκοκυπρίων να ταχθούν υπέρ μιας λύσης ομοσπονδίας και επανένωσης της Κύπρου, δημιουργεί προσδοκίες για επανεκκίνηση των συνομιλιών στο πλαίσιο των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Εύχομαι στον Τουφάν Ερχιουρμάν καλή δύναμη, στο δύσκολο έργο που καλείται να αναλάβει ως ο νέος ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Αξίζει όλοι να αγωνιστούμε- και ιδιαίτερα οι προοδευτικές δυνάμεις- για δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, στη βάση του πλαισίου Γκουτέρρες, χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα, προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους.