Το βίντεο του Ν. Ανδρουλάκη στο TikTok: Οι καφέδες του Συνεδρίου, το γιουβέτσι και η δίαιτα

Σε πιο χαλαρούς τόνους, μακριά από τις πολιτικές αιχμές και τις οργανωτικές διεργασίες του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, κινήθηκε το βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη που αναρτήθηκε στο TikTok, με τίτλο «Μια ερώτηση για τον Πρόεδρο».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, απάντησε σε σύντομες ερωτήσεις νέων συνέδρων, αποκαλύπτοντας μικρές προσωπικές προτιμήσεις και στιγμές από την καθημερινότητά του στη διάρκεια του 4ου Τακτικού Συνεδρίου. Ερωτηθείς πόσους καφέδες είχε πιει την ημέρα του συνεδρίου, απάντησε πως «κάθε μέρα πίνω πολλούς καφέδες», ενώ στο δίλημμα «σκαρπίνια ή sneakers» έδειξε ότι προτιμά τα σκαρπίνια.

Στην ερώτηση αν προτιμά scroll στο TikTok ή ενημέρωση από sites, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απάντησε πως «σκρολάρει μεταξύ των sites», ενώ για το emoji που χρησιμοποιεί στα WhatsApp groups του κόμματος έδειξε ένα προσωπικό avatar-emoji.

Ξεχωριστό στιγμιότυπο του βίντεο ήταν η αναφορά στο τελευταίο μήνυμα που έστειλε. Οπως είπε, ήταν ένα «όχι», απαντώντας σε μήνυμα της μητέρας του, Πόπης, η οποία τον ρωτούσε αν ήθελε να του ετοιμάσει «λίγο ελαφρύ γιουβέτσι» για το μεσημέρι.

Σε τι είπε "Όχι" ο Πρόεδρος;

Σε πιο πολιτικό ύφος, όταν ρωτήθηκε ποιο είναιτο «red flag» του στην πολιτική, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε: «Το να μην είναι green flag». Στην ερώτηση τι ακολουθεί μετά την ομιλία, «βρώμικο ή ξεκούραση;», η απάντησή του ήταν λακωνική: «Δίαιτα».

Το βιντεάκι ολοκληρώνεται με την ερώτηση ποιον τίτλο θα είχε το ΠΑΣΟΚ αν ήταν playlist στο Spotify, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε: «Chase the sun». Η ανάρτηση κλείνει με το σύνθημα του 4ου Τακτικού Συνεδρίου: «Μαζί κερδίζουμε την Ελλάδα που αξίζουμε».

