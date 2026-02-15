Θεοδωρικάκος για την απώλεια της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη: Υπηρέτησε τους θεσμούς με σοβαρότητα, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στη Δημοκρατία

Τη θλίψη του για τον θάνατο της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη εξέφρασε με ανάρτησή του ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Μεταξύ άλλων, ο υπουργός έγραψε για την εκλιπούσα: «Υπηρέτησε τους θεσμούς με σοβαρότητα, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στη Δημοκρατία, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στον δημόσιο βίο».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:



«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε την Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη. Μια σπουδαία Ελληνίδα, σημαντικό στέλεχος της παράταξής μας, που αποτέλεσε την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Βουλής. Υπηρέτησε τους θεσμούς με σοβαρότητα, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στη Δημοκρατία, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στον δημόσιο βίο».