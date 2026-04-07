Τάσος Χατζηβασιλείου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζητώ την άρση ασυλίας μου, η δικογραφία περιλαμβάνει αβάσιμες εικασίες

«Ελέγχομαι για αδίκημα που δεν διαπράχθηκε. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη» αναφέρει ο Τάσος Χατζηβασιλείου, σε ανάρτησή του μετά τη διαβίβαση της τρίτης δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Πέρσι, παραιτήθηκα από την κυβέρνηση για λόγους πολιτικής ευθιξίας, καθώς στην πρώτη δικογραφία περί ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε η αναφορά μιας τηλεφωνικής μου επικοινωνίας, η οποία εκ του αποτελέσματος δεν είχε ποινικό ενδιαφέρον. Σήμερα, η ίδια υπόθεση επανέρχεται χωρίς να έχουν προκύψει νέα στοιχεία» αναφέρει ο Τάσος Χατζηβασιλείου και προσθέτει:

«Υπενθυμίζω ότι η συγκεκριμένη επικοινωνία του 2021 δεν σχετίζεται με το αντικείμενο της οικονομικής απάτης και των παράνομων επιδοτήσεων που διερευνώνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ως βουλευτής Σερρών, μιας κατεξοχήν αγροτικής περιοχής, θέλησα να αναζητήσω νόμιμες δυνατότητες για μεταβίβαση δικαιωμάτων μεταξύ αγροτών συζύγων, για λόγους ανωτέρας βίας (εγκυμοσύνη της συζύγου), με βάση τις σχετικές εθνικές διατάξεις.

Διευκρινίζω ότι οι ενδιαφερόμενοι κατέθεσαν νόμιμα το σχετικό αίτημα, όπως άλλωστε είχαν το δικαίωμα να πράξουν. Τελικά, η εν λόγω αίτηση μεταβίβασης μεταξύ των συζύγων ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ από τις υπηρεσίες.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΕΘΝΙΚΑ 3 ώρες πριν

Μπαράζ παραβάσεων από οπλισμένα τουρκικά F-16 πάνω από το Αιγαίο

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Τριαντάφυλλος: Για κάποιο λόγο δεν παίζουν τα τραγούδια μου στο ραδιόφωνο, δεν έχει παιχτεί κανένα

ΚΑΙΡΟΣ 12 ώρες πριν

Ηλιόλουστος καιρός με… καλοκαιρινές θερμοκρασίες – Πότε έρχεται νέα αστάθεια, η πρόβλεψη για το Πάσχα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Παρέμβαση Θρασκιά για τις εφημερίες στο “Παπαγεωργίου” – “Κάθε εφημερία καλείται να διαχειριστεί 1000 περιστατικά”

MEDIA NEWS 24 ώρες πριν

Αυτή είναι η σκηνή που κόπηκε από τη θρυλική σειρά “Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Επική ανατροπή για την εθνική πόλο και πρώτη νίκη στο προκριματικό τουρνουά του World Cup – Επέστρεψε από το -7