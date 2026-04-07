Τάσος Χατζηβασιλείου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζητώ την άρση ασυλίας μου, η δικογραφία περιλαμβάνει αβάσιμες εικασίες

«Ελέγχομαι για αδίκημα που δεν διαπράχθηκε. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη» αναφέρει ο Τάσος Χατζηβασιλείου, σε ανάρτησή του μετά τη διαβίβαση της τρίτης δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Πέρσι, παραιτήθηκα από την κυβέρνηση για λόγους πολιτικής ευθιξίας, καθώς στην πρώτη δικογραφία περί ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε η αναφορά μιας τηλεφωνικής μου επικοινωνίας, η οποία εκ του αποτελέσματος δεν είχε ποινικό ενδιαφέρον. Σήμερα, η ίδια υπόθεση επανέρχεται χωρίς να έχουν προκύψει νέα στοιχεία» αναφέρει ο Τάσος Χατζηβασιλείου και προσθέτει:

«Υπενθυμίζω ότι η συγκεκριμένη επικοινωνία του 2021 δεν σχετίζεται με το αντικείμενο της οικονομικής απάτης και των παράνομων επιδοτήσεων που διερευνώνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ως βουλευτής Σερρών, μιας κατεξοχήν αγροτικής περιοχής, θέλησα να αναζητήσω νόμιμες δυνατότητες για μεταβίβαση δικαιωμάτων μεταξύ αγροτών συζύγων, για λόγους ανωτέρας βίας (εγκυμοσύνη της συζύγου), με βάση τις σχετικές εθνικές διατάξεις.

Διευκρινίζω ότι οι ενδιαφερόμενοι κατέθεσαν νόμιμα το σχετικό αίτημα, όπως άλλωστε είχαν το δικαίωμα να πράξουν. Τελικά, η εν λόγω αίτηση μεταβίβασης μεταξύ των συζύγων ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ από τις υπηρεσίες.