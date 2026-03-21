Συγχαρητήρια του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων για τη νέα μεγάλη επιτυχία του Μ. Καραλή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Τόρουν της Πολωνίας

Τα συγχαρητήριά του εξέφρασε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, στον Παγκόσμιο Πρωταθλητή και Ολυμπιονίκη, Εμμανουήλ Καραλή, για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου, στο άλμα επί κοντώ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Τόρουν της Πολωνίας.

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Εκφράζω τα θερμά συγχαρητήριά μου στον Εμμανουήλ Καραλή για τη νέα μεγάλη επιτυχία του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, στην Πολωνία.

Η κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι απλή υπόθεση. Είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, προσωπικών θυσιών και αδιάκοπης προσπάθειας του μεγάλου μας αθλητή, ο οποίος με «όπλα» την υπομονή και την επιμονή απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι τα μεγάλα όνειρα και οι στόχοι που φαίνονται άπιαστοι μπορούν να επιτευχθούν.

Η δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα δεν είναι μόνο μια ατομική νίκη, αλλά και μια τεράστια έμπνευση για τα νέα παιδιά στην Ελλάδα που αγαπούν τον αθλητισμό και πιστεύουν στο «ευ αγωνίζεσθαι».

«Μανόλο» μην σταματάς να μας κάνει υπερήφανους!».