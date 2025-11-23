MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις πληγείσες από την κακοκαιρία περιοχές της Ηπείρου, ο Βασίλης Σπανάκης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στα Γιάννενα βρίσκεται ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης και μαζί με τον περιφερειάρχη Αλέκο Καχριμάνη επισκέφθηκαν σημεία που έχουν πληγεί από την έντονη βροχόπτωση.

Στις 6.00 το απόγευμα θα συμμετάσχει σε διευρυμένη κυβερνητική σύσκεψη για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των ακραίων καιρικών φαινομένων στην Ήπειρο, καθώς και για τις ενέργειες που θα υλοποιηθούν τις επόμενες ώρες από τα συναρμόδια υπουργεία.

Βασίλης Σπανάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Mε μεγάλη συμμετοχή διεξάγονται οι εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ – Τι ώρα κλείνουν οι κάλπες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Χειροπέδες σε έξι διακινητές μεταναστών σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Έκτακτες διακοπές νερού σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Καβάλα: Νεκρός 85χρονος που έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του – Πώς συνέβη η τραγωδία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να πει για τη βαρύτατη κακοποίηση των θεσμών και του κράτους δικαίου που ακουμπά και πάλι την αυλή του;

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Κώστας Φραγκολιάς: Έχω την παραξενιά μου, θα προχωρήσω σε γάμο αν μεγαλώσει η οικογένεια