Στις πληγείσες από την κακοκαιρία περιοχές της Ηπείρου, ο Βασίλης Σπανάκης

Στα Γιάννενα βρίσκεται ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης και μαζί με τον περιφερειάρχη Αλέκο Καχριμάνη επισκέφθηκαν σημεία που έχουν πληγεί από την έντονη βροχόπτωση.

Στις 6.00 το απόγευμα θα συμμετάσχει σε διευρυμένη κυβερνητική σύσκεψη για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των ακραίων καιρικών φαινομένων στην Ήπειρο, καθώς και για τις ενέργειες που θα υλοποιηθούν τις επόμενες ώρες από τα συναρμόδια υπουργεία.