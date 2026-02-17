Στην Επιθεώρηση Εργασίας η καταγγελία υπαλλήλου κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου – Στο μικροσκόπιο βία, παρενόχληση και οφειλές μισθών

Εντός του επόμενου μηνός η Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ανατολικής Αττικής αναμένεται να καλέσει σε ακρόαση την καταγγέλλουσα υπάλληλο της Πλεύση Ελευθερίας και την πρόεδρο του κόμματος Ζωή Κωνσταντοπούλου, προκειμένου να εκθέσουν τα πραγματικά περιστατικά που περιλαμβάνονται στην επίσημη αναφορά για βία και παρενόχληση στον χώρο εργασίας.

Σύμφωνα με τη διαδικασία, και οι δύο πλευρές έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπηθούν από τρίτο πρόσωπο, όπως δικηγόρο. Όπως επισημαίνουν επιθεωρητές εργασίας, σε υποθέσεις με έντονη αντιπαράθεση, η παρουσία μαρτύρων μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, ενώ δεν είναι σπάνιο τα πνεύματα να οξύνονται, με τους επιθεωρητές να αναλαμβάνουν ρόλο «διαιτητή».

Το βάρος της απόδειξης

Εφόσον η καταγγελία είναι σαφής και αναφέρεται σε συγκεκριμένα περιστατικά και πρόσωπα, το βάρος της απόδειξης μετατίθεται, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, στον εργοδότη, ο οποίος καλείται να αποδείξει ότι τα γεγονότα δεν εξελίχθηκαν όπως περιγράφονται από την καταγγέλλουσα.

Μετά την ακρόαση, η Επιθεώρηση Εργασίας μπορεί να προχωρήσει σε συστάσεις για αλλαγή συμπεριφοράς ή ακόμη και σε προτάσεις αλλαγής πόστου εργαζομένου ή προϊσταμένου, ώστε να αποφεύγεται η καθημερινή επαφή. Ωστόσο, δεν έχει τη δυνατότητα να επιβάλει αναγκαστικά μέτρα, όπως δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, για την καταβολή οφειλόμενων μισθών.

Οι καταγγελίες για οικονομική ασυνέπεια

Η εργαζόμενη, Άννα Καρακίτσου, προχώρησε σε καταγγελία της σύμβασης αορίστου χρόνου που είχε υπογράψει με το κόμμα στις 27 Οκτωβρίου 2023, επικαλούμενη τόσο περιστατικά βίας και παρενόχλησης όσο και οικονομική ασυνέπεια της εργοδότριας.

Όπως αναφέρει, παραμένει απλήρωτη από τον Μάρτιο του 2025, έχοντας λάβει μόνο τα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων – για τη μη καταβολή των οποίων προβλέπεται αυτόφωρη διαδικασία. Διεκδικεί τους μισθούς από τον Μάρτιο έως και τον Δεκέμβριο του 2025, το επίδομα αδείας, καθώς και τον μισθό Ιανουαρίου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου 2026.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οφειλή και δεν υπάρξει συμμόρφωση, η Επιθεώρηση μπορεί να επιβάλει πρόστιμο, ανάλογο του ύψους της οφειλής, λειτουργώντας ως μοχλός πίεσης για την εξόφληση των δεδουλευμένων. Αν, ωστόσο, δεν καταβληθούν τα ποσά, η εργαζόμενη θα πρέπει να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, προκειμένου να διεκδικήσει δικαστικά τα δικαιώματά της.

Καταγγελίες για ψυχολογική πίεση και εξαντλητικά ωράρια

Στο περιεχόμενο της καταγγελίας περιγράφονται, μεταξύ άλλων, επανειλημμένα περιστατικά απαξιωτικής και ελεγκτικής συμπεριφοράς από την πρόεδρο του κόμματος. Η εργαζόμενη υποστηρίζει ότι δεχόταν παρατηρήσεις ακόμη και για τον χρόνο παραμονής της στην τουαλέτα, ενώ της απαγορευόταν να συνομιλεί ή να χαιρετά στελέχη άλλων κομμάτων.

Όπως αναφέρει, υπέστη έντονη ψυχολογική πίεση, που την οδήγησε στην αναζήτηση βοήθειας από ψυχολόγο. Υποστηρίζει ακόμη ότι της υπενθυμιζόταν διαρκώς πως η πρόσληψή της έγινε κατόπιν επιθυμίας συγγενικού της προσώπου – είναι σύζυγος του αδελφού της βουλευτού της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζια Κεφαλά.

Στην αναφορά γίνεται λόγος για αφαίρεση κλειδιών του γραφείου όπου εργαζόταν, για προθεσμία πέντε λεπτών ώστε να αποχωρήσει και να συγκεντρώσει τα προσωπικά της αντικείμενα, αλλά και για εξαντλητικά ωράρια – έως και 30 ώρες εργασίας εντός 48 ωρών – χωρίς σαφείς οδηγίες για τα καθήκοντά της.

Παράλληλα, καταγγέλλει αυστηρό έλεγχο πριν από την αποχώρησή της από τον χώρο εργασίας, καθώς και περιστατικά που, κατά την ίδια, προσέλαβαν χαρακτήρα «ανάκρισης», με επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις για θέμα υγείας συνεργάτιδας και φράσεις που η ίδια χαρακτηρίζει προσβλητικές.

Ζητεί λύση της σύμβασης με υπαιτιότητα της εργοδότριας

Με την καταγγελία της, η εργαζόμενη ζητεί να αναγνωριστεί ότι η λύση της σύμβασης έγινε με υπαιτιότητα της εργοδότριας, να της καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση και να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Όπως σημειώνει, δεν είχε προχωρήσει νωρίτερα σε επίσημη αναφορά για οικογενειακούς λόγους, ωστόσο – όπως αναφέρει – «η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο», με την ίδια να δηλώνει πλέον ότι αντιμετωπίζει ακόμη και πρόβλημα επιβίωσης.