Στη Βουλγαρία αύριο ο Δένδιας μετά την αποστολή Patriot και F-16 στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα
Στη Βουλγαρία μεταβαίνει αύριο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μετά από πρόσκληση του Βούλγαρου ομολόγου του Atanas Zapryanov, με τον οποίο θα έχει διμερείς συνομιλίες.
Όπως αναφέρει το protothema.gr, η επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας έρχεται σε συνέχεια της μετακίνησης πυροβολαρχίας Patriot κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, προκειμένου να ενισχυθεί η αντιβαλλιστική προστασία της γειτονικής χώρας, αλλά και της στάθμευσης ζεύγους μαχητικών αεροσκαφών F-16 σε αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας.
Μετά το πέρας της συνάντησης του κ. Δένδια με το Βούλγαρο ομόλογό του, θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις. Παράλληλα, κατά την επίσκεψή του στη Σόφια, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Andrey Gurov.
Η επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού στη Βουλγαρία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων στους τομείς Άμυνας, Ασφάλειας και Καινοτομίας, όπως αναφέρεται από το Πεντάγωνο.
