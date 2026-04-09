Στη Σύρο ο Κώστας Τασούλας για το Πάσχα
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, θα παρακολουθήσει αύριο, Μεγάλη Παρασκευή, 10 Απριλίου, την Ακολουθία του Επιταφίου στον Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Ερμούπολη της Σύρου.
Το Μεγάλο Σάββατο ο κ. Τασούλας θα παρακολουθήσει την Ακολουθία της Αναστάσεως στον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Ποσειδωνίας Σύρου.
