Στη Boυλή νέα ποινική δικογραφία για τα Τέμπη – Ποιους πολιτικούς αφορά

Ο υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και το νόμο 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των υπουργών», νέα ποινική δικογραφία για τα Τέμπη, όπως ανακοίνωσε στην ολομέλεια ο προεδρεύων Γιάννης Μπούρας.

Η δικογραφία αφορά :

– στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη,

– στον πρώην υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Χρήστο Τριαντόπουλο,

– στον πρώην υπουργό Επικρατείας και εκτελούντα χρέη υπουργού Μεταφορών και Υποδομών από 1.3.2023 Γιώργο Γεραπετρίτη,

– στον πρώην αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκο Παπαθανάση,

– στον πρώην υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη,

– στην πρώην υφυπουργό Υγείας Ζωή Ράπτη,

– στον πρώην υπουργό Υγείας Θανάση Πλεύρη,

– στον πρώην υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλο,

– στον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή,

– στον πρώην υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη,

– στον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο,

– στον πρώην υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη και

– στους διατελέσαντες υπουργούς και υφυπουργούς Μεταφορών, κατά τα έτη 2012-2023, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Χρήστο Σπίρτζη, Νίκο Μαυραγάνη, Αθανάσιο Μωραΐτη, Μιχάλη Παπαδόπουλο, Ιωάννη Κεφαλογιάννη και Γιώργο Καραγιάννη.

