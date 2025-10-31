Στη Boυλή νέα ποινική δικογραφία για τα Τέμπη – Ποιους πολιτικούς αφορά
Ο υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και το νόμο 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των υπουργών», νέα ποινική δικογραφία για τα Τέμπη, όπως ανακοίνωσε στην ολομέλεια ο προεδρεύων Γιάννης Μπούρας.
Η δικογραφία αφορά :
– στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη,
– στον πρώην υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Χρήστο Τριαντόπουλο,
– στον πρώην υπουργό Επικρατείας και εκτελούντα χρέη υπουργού Μεταφορών και Υποδομών από 1.3.2023 Γιώργο Γεραπετρίτη,
– στον πρώην αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκο Παπαθανάση,
– στον πρώην υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη,
– στην πρώην υφυπουργό Υγείας Ζωή Ράπτη,
– στον πρώην υπουργό Υγείας Θανάση Πλεύρη,
– στον πρώην υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλο,
– στον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή,
– στον πρώην υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη,
– στον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο,
– στον πρώην υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη και
– στους διατελέσαντες υπουργούς και υφυπουργούς Μεταφορών, κατά τα έτη 2012-2023, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Χρήστο Σπίρτζη, Νίκο Μαυραγάνη, Αθανάσιο Μωραΐτη, Μιχάλη Παπαδόπουλο, Ιωάννη Κεφαλογιάννη και Γιώργο Καραγιάννη.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ