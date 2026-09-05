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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 13 προσαγωγές και έξι συλλήψεις πριν τις κινητοποιήσεις με αφορμή την 90ή ΔΕΘ

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Σε κλοιό κινητοποιήσεων βρίσκεται αυτή την ώρα το κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αφορμή την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη τρεις μεγάλες συγκεντρώσεις από εργατικά σωματεία συλλογικότητες σε ΧΑΝΘ, Καμάρα και άγαλμα Βενιζέλου.

Τα μέτρα της Ελληνικής Αστυνομίας είναι δρακόντεια με αφορμή τις κινητοποιήσεις. Κατά τη διάρκεια προληπτικών ελέγχων πριν από τις συγκεντρώσεις, η ΕΛΑΣ προχώρησε σε προσαγωγές 13 ατόμων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης εκ των οποίων οι έξι μετατράπηκαν σε συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών.

Επί ποδός βρίσκονται 3.500 αστυνομικοί για τις σημερινές κινητοποιήσεις ενώ την πόλη αναμένεται να χτενίζουν drones.

13 συνολικά προσαγωγές, έξι από τις οποίες μετατράπηκαν σε συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών

Θεσσαλονίκη

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