Σταύρος Καλαφάτης: Η έρευνα είναι δικαίωμα και εργαλείο ανάπτυξης για κάθε γωνιά της χώρας

“Η έλευση του ΕΚΕΤΑ, του κορυφαίου ερευνητικού κέντρου της χώρας, εδώ, στον Δήμο της Λίμνης Πλαστήρα έχει πολύ μεγάλη σημασία σε πολλά επίπεδα. Δεν είμαστε εδώ για να εγκαινιάσουμε ένα νέο ερευνητικό κέντρο. Η έλευση του ΕΚΕΤΑ συμβολίζει την αλλαγή παραδείγματος για το πως αυτή η Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αντιλαμβάνεται στην πράξη τον ρόλο της περιφέρειας στη γενικότερη ανάπτυξη. Είναι μια συγκεκριμένη στρατηγική επιλογή που αλλάζει το μοντέλο ανάπτυξης της χώρας, μοντέλο που κυριαρχούσε για πολλές δεκαετίες. Άρα εδώ, έχουμε και μια αλλαγή παραδείγματος ουσιαστικά, με το ΕΚΕΤΑ να συνεισφέρει στην τοπική ανάπτυξη, να βοηθάει σε όλα τα επίπεδα, να φέρνει όλη τη δύναμή του, όλα τα ινστιτούτα του και να βοηθάει οριζόντια και την έρευνα και την ανάπτυξη.

Και να βοηθάει και στη δρομολόγηση του μοντέλου που μπορεί ν΄ αναπτυχθεί εδώ στην περιοχή με τελικούς ωφελούμενους όλους. Και κυρίως, να κρατήσει εργαζόμενους εδώ στον τόπο τους. Και ακόμα περισσότερο, ν΄ αποτελέσει έναν μαγνήτη για να μπορέσουν νέοι που έφυγαν μακριά απ΄ τον τόπο τους να επιστρέψουν, με καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και με υψηλό επιστημονικό επίπεδο. Νιώθουμε ότι είναι μια παρέμβαση που βοηθάει όλους: τοπική κοινωνία, εργαζόμενους και βεβαίως και το ίδιο το ερευνητικό κέντρο. Είναι μια πετυχημένη συνταγή ορθής ανάπτυξης για το σήμερα αλλά και κυρίως για το αύριο”, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης σε δηλώσεις του στο πλαίσιο των εγκαινίων του νέου παραρτήματος του ΕΚΕΤΑ «Ολιστικό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας Ορεινότητας – ΟΡΟΣ» που πραγματοποιήθηκαν στο Νεοχώρι του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.

Μιλώντας στην τελετή εγκαινίων του κέντρου ο Υφυπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι: “Η Ελλάδα είναι η τρίτη πιο ορεινή χώρα της Ευρώπης. Οι ορεινοί μας δήμοι, οι τριάντα τρεις θεσμικά χαρακτηρισμένες ορεινές αυτοδιοικητικές ενότητες, δεν αποτελούν την «άκρη» του χάρτη. Είναι η ραχοκοκαλιά του, ιστορικά, πολιτισμικά, περιβαλλοντικά. Παρά το ότι επί δεκαετίες υποτιμήθηκαν οι πραγματικές τους δυνατότητες. Σήμερα αυτό αλλάζει”, υπογράμμισε ο κ. Καλαφάτης, “με τη νέα γνώση, την τεχνολογία, την Έρευνα που μένει στον τόπο μας, που δουλεύει πάνω στον τόπο μας και που παράγει λύσεις για τον τόπο μας”.

“Γι΄αυτό η παρουσία του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στα Άγραφα έχει μεγάλη σημασία”, ανέφερε ο Υφυπουργός.

“Εδώ και 25 χρόνια αποτελεί ίσως το πιο ζωντανό παράδειγμα του τι μπορεί να κάνει η ελληνική επιστημονική κοινότητα όταν της δοθεί ο χώρος να κινηθεί με εξωστρέφεια και υψηλή φιλοδοξία. Με κύκλο εργασιών που προσεγγίζει τα 70 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και με την πλειονότητα των πόρων του να προέρχεται από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα, με περισσότερους από 1.700 επιστήμονες και με δύο δεκάδες και πλέον εταιρείες-τεχνοβλαστούς, το ΕΚΕΤΑ είναι ένας εθνικός κόμβος καινοτομίας, ένας πολλαπλασιαστής αξίας για την οικονομία, την κοινωνία, την ελληνική περιφέρεια”.

“Το γεγονός ότι ένα τέτοιο κέντρο αριστείας αποφασίζει να ριζώσει θεσμικά σε μια ορεινή περιοχή της Θεσσαλίας, στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, είναι για μας βαθιά στρατηγική επιλογή”, υπογράμμισε ο Σταύρος Καλαφάτης.

Όπως ανέφερε: “Με την παραχώρηση χρήσης του κτηρίου για 25 χρόνια, με την αξιοποίηση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νεοχωρίου και τη διασύνδεσή του με την Κυψέλη Καινοτομίας Λίμνης Πλαστήρα, αποδεικνύουμε ότι η έρευνα δεν είναι προνόμιο των μητροπολιτικών κέντρων αλλά δικαίωμα και εργαλείο ανάπτυξης για κάθε γωνιά της χώρας”.

“Η ίδρυση του Ολιστικού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας Ορεινότητας – ΟΡΟΣ εντάσσεται σ΄ ένα ευρύτερο σχέδιο για το πώς η Ελλάδα αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα μέσα από την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027”, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης επισημαίνοντας ότι: “Η αγροδιατροφή, η βιοοικονομία, η κλιματική ανθεκτικότητα, η πράσινη ενέργεια, η ψηφιακή μετάβαση είναι άξονες της εθνικής στρατηγικής. Με άλλα λόγια, η ορεινότητα περνά από την περιφέρεια, στο κέντρο της αναπτυξιακής μας πολιτικής”.

Τα εγκαίνια του νέου παραρτήματος του ΕΚΕΤΑ πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνου Τσιάρα, του Δημάρχου Λίμνης Πλαστήρα Παναγιώτη Νάνου, του Προέδρου του ΕΚΕΤΑ Ευάγγελου Μπεκιάρη, του Προέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής και της Υποεπιτροπής Ορεινών Περιοχών, Μάνου Κόνσολα, του Προέδρου της Επιτροπής Ορεινών Δήμων της ΚΕΔΕ Δημάρχου Ανωγείων, Σωκράτη Κεφαλογιάννη, Βουλευτών, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπικών φορέων και επιστημονικών στελεχών του ΕΚΕΤΑ.