Σπυρόπουλος: Στα χέρια όλων μας να αγωνιστούμε για μία Ελλάδα με δημοκρατία, δικαιοσύνη και κράτος δικαίου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Βρισκόμαστε εδώ, όπως κάθε χρόνο, να τιμήσουμε όλους εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για να υπάρχει σήμερα δημοκρατία και ελευθερία», δήλωσε ο Γραμματέας της Κ.Π.Ε. Του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στην πορεία του Πολυτεχνείου.

Είπε ότι «είναι πλέον στα χέρια της νέας γενιάς και όλων μας να αγωνιστούμε για μία Ελλάδα με δημοκρατία, δικαιοσύνη και κράτος δικαίου απέναντι σε κάθε αυταρχισμό. Για μία Ελλάδα που λειτουργεί ως φάρος σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς πολέμους, αλλά με ειρήνη».

«Για μία νέα γενιά που αγωνίζεται για καλύτερη παιδεία και καλύτερη υγεία για όλους. Μία Ελλάδα ισχυρή προς όφελος της ποιότητας ζωής όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων», πρόσθεσε.

Ανδρέας Σπυρόπουλος

