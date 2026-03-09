Σπανάκης: Πάνω από 6,8 εκ. ευρώ έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης στον Έβρο

Στα χρηματοδοτικά εργαλεία με τα οποία το υπουργείο Εσωτερικών ενισχύει τον δήμο Αλεξανδρούπολης και γενικότερα τον Έβρο, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης – Πέτρος Σπανάκης, στο πλαίσιο συζήτησης eπίκαιρης eρώτησης στη Βουλή, σχετικά με τα έργα για την αντιπλημμυρική προστασία στον ακριτικό νομό.

O κ. Σπανάκης τόνισε πως το υπουργείο Εσωτερικών έχει εντάξει «έργα αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων σε περιοχές του δήμου Αλεξανδρούπολης», συνολικού προϋπολογισμού 1.800.000 ευρώ.

Ανέφερε παράλληλα, πως ήδη από τις 10 Φεβρουαρίου 2026, υπήρξε ενημέρωση στους κατοίκους της Αλεξανδρούπολης για τα αποτελέσματα της μελέτης που αφορούν την πόλη τους. Στη συνέχεια, κατέθεσε σχετικό φωτογραφικό υλικό στα πρακτικά της Βουλής για το Υποέργο 3, συνολικού προϋπολογισμού 800.000 ευρώ, αναφέροντας παρεμβάσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, όπως στα ρέματα «Κανδηλάπτη», «Αγνάντιας», «Α3 Νέας Χηλής» και στην περιοχή βορείως του οικισμού «Απαλού».

Επιπλέον, είπε πως δεν υφίσταται κανένα αίτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς το υπουργείο Εσωτερικών που δεν έχει εξεταστεί, απαντηθεί ή υλοποιηθεί. Τόνισε ότι έχουν ενταχθεί και ήδη υλοποιούνται και άλλα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ στους δήμους Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, με άλλη χρηματοδότηση του υπουργείου.

Τέλος, ο κ. Σπανάκης είπε πως η κλιματική κρίση θα μας απασχολήσει τις επόμενες δεκαετίες και πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι πάντα παρούσα σε συντονισμό με τους δήμους και τις Περιφέρειες.