ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή απάντηση του υπ. Ανάπτυξης στον Χάρη Δούκα για τα πατίνια: “Να συνειδητοποιήσει ότι είναι Δήμαρχος Αθηναίων”

Δεν έχει τέλος η κόντρα του Χάρη Δούκα με στελέχη της κυβέρνησης για το θέμα με τα πατίνια, καθώς από χθες (31/10) οι ανακοινώσεις πέφτουν «βροχή» από τις δύο πλευρές και όπως όλα δείχνουν, δεν τελειώνουν ακόμα.

Μετά τη χθεσινή κόντρα του Χάρη Δούκα με την Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία κάλεσε τον Δήμο Αθηναίων να προχωρήσει άμεσα σε ρύθμιση με στόχο την προστασία πεζών και ΑμεΑ από τα πατίνια, στο «χορό» των ανακοινώσεων μπήκε και το υπουργείο Ανάπτυξης.

Η ανταλλαγή ανακοινώσεων συνεχίζεται και σήμερα (01/11), με τον Χάρη Δούκα να κάνει ανάρτηση στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «ο Υπουργός Ανάπτυξης φαίνεται να ζει σε διαφορετική πραγματικότητα».

Το απόγευμα του Σαββάτου, το υπουργείο Ανάπτυξης, με μια νέα ανακοίνωση τονίζει ότι «ο κ. Δούκας παραδέχτηκε ότι δεν γνώριζε τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του για το θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Οφείλει, όμως, να τις αναλάβει. Να συνειδητοποιήσει ότι είναι Δήμαρχος Αθηναίων και όχι υποψήφιος δελφίνος του ΠΑΣΟΚ, όπως ο ίδιος επιθυμεί».

Υπουργείο Ανάπτυξης Χάρης Δούκας

