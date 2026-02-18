MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα το τελευταίο αντίο στην πρώην πρόεδρο της Βουλής, Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη

Το τελευταίο αντίο θα πουν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στην πολιτικό και ακαδημαϊκό Αννα Ψαρούδα – Μπενάκη σήμερα στις 13:00 στο Ά Νεκροταφείο Αθηνών.

Η κηδεία της πολιτικού και πρώην προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη θα τελεστεί δημοσία δαπάνη όπως είχε ανακοινωθεί με τη σχετική απόφαση να λαμβάνουν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης και Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος.

Η Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη, που ήταν μία εμβληματική φιγούρα της ελληνικής πολιτικής σκηνής, έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 91 ετών.

