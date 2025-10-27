Πολάκης: Καλά κάναμε και δεν πήγαμε στη κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου – Τα στερνά τιμούν τα πρώτα
THESTIVAL TEAM
Ντόρος έχει ξεσπάσει με την απουσία πολιτικών αρχηγών –ειδικά από τον αριστερό χώρο– από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, με τον Παύλο Πολάκη να παίρνει θέση.
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτηση που έκανε στο Facebook έγραψε μεταξύ άλλων: «Γιατι δεν πήγαμε στην κηδεια του Σαββοπουλου λεει….
Βρε ουστ απο δω ,ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΙ ,των απευθειας αναθεσεων,των υποκλοπων,του ΟΠΕΚΕΠΕ!! Καλα καναμε και δεν πηγαμε ! Ουτε ο Σαββοπουλος θα ηθελε να πάμε, καθως τα νιατα του τα αποστραφηκε. ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΤΕΡΝΑ ΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ !!».
