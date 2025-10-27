MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης: Καλά κάναμε και δεν πήγαμε στη κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου – Τα στερνά τιμούν τα πρώτα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ντόρος έχει ξεσπάσει με την απουσία πολιτικών αρχηγών –ειδικά από τον αριστερό χώρο– από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, με τον Παύλο Πολάκη να παίρνει θέση.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτηση που έκανε στο Facebook έγραψε μεταξύ άλλων: «Γιατι δεν πήγαμε στην κηδεια του Σαββοπουλου λεει….

Βρε ουστ απο δω ,ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΙ ,των απευθειας αναθεσεων,των υποκλοπων,του ΟΠΕΚΕΠΕ!! Καλα καναμε και δεν πηγαμε ! Ουτε ο Σαββοπουλος θα ηθελε να πάμε, καθως τα νιατα του τα αποστραφηκε. ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΤΕΡΝΑ ΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ !!».

Παύλος Πολάκης

