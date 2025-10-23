Πολάκης: “Η παραίτηση Τσίπρα αποδυναμώνει τον ΣΥΡΙΖΑ – Δεν υπάρχουν μεσσίες, μόνο συλλογική προσπάθεια”

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Παύλος Πολάκης επιτέθηκε σε όσους, όπως είπε, διαρρέουν ανακριβείς πληροφορίες για τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δίνοντας τη δική του εκδοχή για όσα ειπώθηκαν. Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε ότι διαφωνεί με την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη Βουλή, την οποία χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη για το κόμμα.

«Η παραίτηση διασπά και αποδυναμώνει τον ΣΥΡΙΖΑ»

Ο Παύλος Πολάκης τόνισε ότι η αποχώρηση του πρώην πρωθυπουργού δημιουργεί νέα προβλήματα σε ένα κόμμα που «πέρασε δύο διασπάσεις πρόσφατα και προσπαθεί να ισορροπήσει» μετά τις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές. Όπως υπογράμμισε, «αντικειμενικά η παραίτηση του Αλέξη διασπά και αποδυναμώνει τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και όσα έχει καταλήξει και προτείνει ως λόγο και τακτική».

Αιχμηρή κριτική σε στελέχη του κόμματος

Ο κ. Πολάκης άφησε σαφείς αιχμές για στελέχη που εμφανίζονται δημόσια ως «εκπρόσωποι Τύπου νέου κόμματος υπό κατασκευή», υπονοώντας ότι επιχειρούν να προκαταλάβουν εξελίξεις γύρω από το πολιτικό μέλλον του Αλέξη Τσίπρα. «Δεν μου αρέσει να βλέπω κάποιους να βγαίνουν στα κανάλια όντας βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. ΦΤΑΝΕΙ!», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Το πρόγραμμα θα κρίνει τον Τσίπρα»

Ο Παύλος Πολάκης υποστήριξε ότι η όποια νέα πολιτική προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα «θα κριθεί πρώτα και πάνω απ’ όλα από το πρόγραμμα που θα εκπέμψει» σε σχέση με τις ανάγκες της κοινωνίας. Υπενθύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ήδη διαμορφωμένο προγραμματικό πλαίσιο, το οποίο παρουσιάστηκε στο πρόσφατο συνέδριο και στη ΔΕΘ, ζητώντας «όλους να τοποθετηθούν πάνω σε αυτό».

«Δεν υπάρχουν μεσσίες – Μόνο λαϊκό κίνημα»

Κλείνοντας, ο βουλευτής Χανίων επανέλαβε την πάγια θέση του ότι «δεν υπάρχουν μεσσίες», αλλά μόνο «συλλογική προσπάθεια και λαϊκό κίνημα που, αν δεν κινηθεί, δεν θα αλλάξει τίποτα». Δήλωσε πως «παραμένει και θα παραμείνει ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ» και κάλεσε όλα τα στελέχη να «ξεκαθαρίσουν τη θέση τους».

Με το μήνυμά του, ο Παύλος Πολάκης επιχειρεί να θέσει σαφή όρια εντός του κόμματος απέναντι στις κινήσεις Τσίπρα, δίνοντας έμφαση στην κομματική ενότητα, αλλά και στη σαφή πολιτική ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Επειδή βλέπω πολλές «διαρροές», που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα από την συνεδρίαση της Π.Γ, αυτά που είπα είναι τα εξής: 1) Την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα δεν την θεωρώ θετική εξέλιξη για τον ΣΥΡΙΖΑ, που πέρασε δύο διασπάσεις πρόσφατα και πήγε να ισορροπήσει μετά τις τελευταίες εκλογές για πρόεδρο και το πρόσφατο συνέδριο που διατυπώσαμε ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα αριστερών προοδευτικών αλλαγών, πάνω στο οποίο καλέσαμε και καλούμε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις να τοποθετηθούν. Αντικειμενικά η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα διασπά και αδυνατίζει τον ΣΥΡΙΖΑ και αυτό που μέχρι τώρα έχει καταλήξει και προτείνει ως λόγο και τακτική.

2) Προσωπικά αρνήθηκα να δώσω οποιαδήποτε συνέντευξη πριν την Πολιτική Γραμματεία και δεν μου αρέσει να βλέπω κάποιους να βγαίνουν στα κανάλια λες και είναι “εκπρόσωποι τύπου” του νέου κόμματος, όντας βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Φτάνει!!!

3) Θεωρώ πως όλοι και εννοείται και η όποια απόπειρα του Αλέξη Τσίπρα θα κριθεί πρώτα απ΄όλα και πάνω απ΄όλα από το πρόγραμμα που θα εκπέμψει σε σχέση με το τι έχει ανάγκη η κοινωνική πλειοψηφία μετά την καταστροφική εξαετία Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόγραμμα διατυπωμένο στο συνέδριο και με ανάλυση των αξόνων του πρόσφατα στη ΔΕΘ από τον Σωκράτη Φάμελλο και στη βάση αυτή καλεί τους πάντες και πρώτα απ΄όλα τον ελληνικό λαό.

4)Αυτά που μέχρι στιγμής έχω ακούσει (πολύ λίγα και γενικόλογα) σε προγραμματικό επίπεδο από τον Αλέξη Τσίπρα πχ για “ταμείο εφοπλιστών” εμένα δεν με εμπνέουν!

5) Προφανώς δεν υπάρχουν μεσσίες, αλλά συλλογική προσπάθεια και λαϊκό κίνημα που αν δεν κινηθεί δεν θα αλλάξει τίποτα! Γι αυτό συνεχίζουμε τον ασυμφιλίωτο αγώνα απέναντι στην διαπλοκή και την πτώση του παρακράτους Μητσοτάκη με βάση τις θέσεις που έχουμε καταλήξει. Εγώ ήμουν και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και καλώ όλους να ξεκαθαρίσουν την θέση τους.

Συνεχίζουμε τον ασυμφίλιωτο αγώνα απέναντι στη διαπλοκή και την πτώση του παρακράτους Μητσοτάκη με βάση τις θέσεις που έχουμε καταλήξει»