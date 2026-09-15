Πιερρακάκης στη Handelsblatt: Η ελληνική εμπειρία μπορεί να εμπνεύσει τη Γερμανία

Την ανάγκη για δημοσιονομική πειθαρχία, μεταρρυθμίσεις και ταχύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση των αγορών υπογραμμίζει ο Πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στη γερμανική Handelsblatt.

Με αφορμή την επίσκεψή του στο Βερολίνο, όπου θα συναντηθεί σήμερα με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και με τον αντικαγκελάριο και ομοσπονδιακό υπουργό Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, ο κ. Πιερρακάκης μιλά για την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, τη δημοσιονομική κατάσταση στην Ευρώπη, την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και τις διασυνοριακές τραπεζικές συγχωνεύσεις.

«Οι μεταρρυθμίσεις μπορεί να είναι επώδυνες, αλλά αποδίδουν»

Ερωτηθείς εάν η Ελλάδα, μετά την εμπειρία της κρίσης χρέους, μπορεί να δώσει συμβουλές στη Γερμανία, ο κ. Πιερρακάκης αποφεύγει να εμφανιστεί ως «δάσκαλος» του Βερολίνου.

«Συνεργάζομαι πολύ στενά με τον αντικαγκελάριο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ. Είναι εξαιρετικός συνάδελφος και δεν χρειάζεται συμβουλές από εμένα», αναφέρει, επισημαίνοντας ότι μεταρρυθμίσεις που λειτουργούν σε μία χώρα δεν είναι απαραίτητο να έχουν τα ίδια αποτελέσματα σε μια άλλη.

Ωστόσο, θεωρεί ότι η ελληνική εμπειρία μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης. Όπως σημειώνει, η Ελλάδα κατάφερε να ξεπεράσει «μια δεκαετία γεμάτη στερήσεις», έχοντας βρεθεί αντιμέτωπη με μια υπαρξιακή κρίση.

«Τώρα βρισκόμαστε κοντά σε ένα ιστορικά χαμηλό επίπεδο ανεργίας. Πετυχαίνουμε πρωτογενή πλεονάσματα στον προϋπολογισμό και οι ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας είναι διπλάσιοι από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης», τονίζει.

Το βασικό μήνυμα από την ελληνική περίπτωση, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι «οι μεταρρυθμίσεις μπορεί αρχικά να είναι επώδυνες, αλλά αποδίδουν τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά».

«Η Γερμανία είναι η βιομηχανική ατμομηχανή της Ευρώπης»

Ο Πρόεδρος του Eurogroup εμφανίζεται αισιόδοξος για τις προοπτικές της γερμανικής οικονομίας, παρά την παρατεταμένη αδυναμία ανάπτυξης.

«Η Γερμανία είναι η βιομηχανική ατμομηχανή της Ευρώπης», τονίζει, προσθέτοντας ότι διαθέτει τεράστιες δυνατότητες να δημιουργήσει ανάπτυξη τόσο στο εσωτερικό της όσο και συνολικά στην Ευρώπη.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η χώρα βρίσκεται σε ισχυρή θέση χάρη στο συγκριτικά χαμηλό δημόσιο χρέος της και εκφράζει την πεποίθηση ότι η γερμανική κυβέρνηση θα προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις που έχει εξαγγείλει και τις οποίες ζητεί η επιχειρηματική κοινότητα.

Τι λέει για την άνοδο των αποδόσεων

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο κ. Πιερρακάκης στην αναταραχή στις διεθνείς αγορές ομολόγων και στην άνοδο των αποδόσεων.

Όπως εξηγεί, η αύξηση των αποδόσεων δεν αποτελεί πρόβλημα αποκλειστικά της Ευρωζώνης, αλλά αντανακλά παράγοντες που επηρεάζουν όλες τις μεγάλες οικονομίες: υψηλότερες τιμές ενέργειας, αυξημένες πληθωριστικές προσδοκίες και ισχυρή παγκόσμια ζήτηση για κεφάλαια, κυρίως λόγω των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Τα θεμελιώδη μεγέθη της Ευρωζώνης, υποστηρίζει, παραμένουν ισχυρά, ενώ τα κράτη-μέλη χρηματοδοτούνται με χαμηλότερα επιτόκια σε σύγκριση με τις ΗΠΑ ή τη Βρετανία. Τα spreads μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης παραμένουν επίσης περιορισμένα.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η άνοδος των επιτοκίων δεν αποτελεί πρόβλημα.

«Τα υψηλότερα επιτόκια αυξάνουν την πίεση στους κρατικούς προϋπολογισμούς», επισημαίνει. Οι μεγάλες μέσες διάρκειες των κρατικών ομολόγων περιορίζουν προσωρινά τις επιπτώσεις, καθώς τα σημερινά επιτόκια της αγοράς περνούν σταδιακά στους προϋπολογισμούς. «Αυτό δίνει χρόνο στις κυβερνήσεις, αλλά δεν αποτελεί λόγο εφησυχασμού. Η υγιής δημοσιονομική πολιτική αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία».

Οι τρεις προτεραιότητες του Eurogroup

Ο κ. Πιερρακάκης περιγράφει τρεις βασικές προτεραιότητες για την οικονομική πολιτική της Ευρωζώνης.

Πρώτον, τα κράτη πρέπει να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών τους και να τηρούν τις συμφωνημένες πορείες δαπανών. Οι χώρες που κινδυνεύουν να παραβιάσουν τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, όπως λέει, θα πρέπει να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Δεύτερον, δεν αρκούν μόνο οι περικοπές δαπανών. Οι δημόσιες δαπάνες πρέπει να συμβάλλουν περισσότερο στην ανάπτυξη, με πιο στοχευμένες επενδύσεις στην παραγωγικότητα, την ενέργεια, την ψηφιοποίηση και την άμυνα. Μια κοινή ευρωπαϊκή προμήθεια στον αμυντικό τομέα θα μπορούσε, σύμφωνα με τον ίδιο, να αποφέρει σημαντικά οφέλη αποδοτικότητας.

Τρίτη προτεραιότητα είναι η ταχεία πρόοδος της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, καθώς οι επενδύσεις που χρειάζεται η Ευρώπη δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από τους δημόσιους προϋπολογισμούς. «Η Ευρώπη πρέπει να κινητοποιήσει καλύτερα τα ιδιωτικά κεφάλαια», τονίζει.

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε την επόμενη κρίση»

Ο Πρόεδρος του Eurogroup εκτιμά ότι η Ευρώπη είναι σήμερα καλύτερα προετοιμασμένη για μια νέα κρίση από ό,τι πριν από μία δεκαετία.

Υπενθυμίζει ότι τα διδάγματα της κρίσης δημόσιου χρέους επέτρεψαν στην ΕΕ να αντιδράσει ταχύτερα και πιο στοχευμένα στην πανδημία του κορωνοϊού το 2020, αλλά και μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Προειδοποιεί, ωστόσο, ότι η δημοσιονομική κατάσταση των περισσότερων χωρών είναι σήμερα πιο πιεσμένη σε σχέση με το 2022.

«Δεν μπορούμε να έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε μέχρι να ξεσπάσει μια κρίση», αναφέρει, ζητώντας ταχύτερες μεταρρυθμίσεις στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, ιδιαίτερα στους τομείς των κεφαλαιαγορών, των τραπεζών και της τεχνολογίας.

Τα «κρυφά δασμολογικά τείχη» μέσα στην ΕΕ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που επικαλείται από μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τα εμπόδια στην εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά.

Σύμφωνα με αυτά, τα εμπόδια στις υπηρεσίες μεταξύ των κρατών-μελών ισοδυναμούν με δασμό 110%, ενώ στα βιομηχανικά προϊόντα με δασμό 44%.

«Πρόκειται για τεράστιο αναπτυξιακό δυναμικό και είναι εύκολο να το αξιοποιήσουμε. Αρκεί να καταργήσουμε τα εμπόδια, για παράδειγμα στις κεφαλαιαγορές», επισημαίνει.

Παράλληλα, αναφέρει ότι το 2024 η χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών αντιστοιχούσε περίπου στο 73% του ΑΕΠ της ΕΕ, έναντι 270% στις ΗΠΑ, αναδεικνύοντας το χάσμα που χωρίζει τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Τράπεζες: «Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκούς πρωταθλητές»

Για το επίμαχο ζήτημα της κοινής ευρωπαϊκής εγγύησης καταθέσεων, ο κ. Πιερρακάκης αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία μεταξύ των κρατών-μελών.

Εκτιμά ότι η Ευρώπη πρέπει αρχικά να επικεντρωθεί στους τομείς όπου μπορεί να σημειωθεί γρήγορη πρόοδος, όπως η ενοποίηση των αγορών, η εποπτεία, οι τιτλοποιήσεις και η ανταγωνιστικότητα του τραπεζικού κλάδου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στις διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη αποδείξει πως αυτού του είδους η ενοποίηση είναι εφικτή και αναγκαία.

Αναφέρεται χαρακτηριστικά στην είσοδο της UniCredit στην Alpha Bank, στην εξαγορά του ελληνικού τηλεπικοινωνιακού ομίλου από την Deutsche Telekom, καθώς και στην εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext, η οποία, όπως σημειώνει, προσφέρει πρόσβαση σε μεγαλύτερη δεξαμενή ρευστότητας.

Ερωτηθείς ειδικά για την αντίθεση που είχε εκφράσει η γερμανική κυβέρνηση στην προοπτική εξαγοράς της Commerzbank από τη UniCredit, αποφεύγει να σχολιάσει τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Διατυπώνει, ωστόσο, ξεκάθαρα τη θέση του για την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρώπη:

«Για κάθε κλάδο στην Ευρώπη ισχύει ότι η διασυνοριακή ενοποίηση αποτελεί υπαρξιακή αναγκαιότητα. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκούς πρωταθλητές — όσο το δυνατόν περισσότερους και όσο το δυνατόν γρηγορότερα».

Πηγή: newmoney.gr