Παύλος ντε Γκρες για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος: Πολλά περνάνε από το μυαλό μου

Την απάντηση «πολλά περνάνε από το μυαλό μου» έδωσε ο Παύλος Ντε Γκρες στο ερώτημα αν έχει στο μυαλό του να ιδρύσει κόμμα όπως έκανε στη Βουλγαρία ο τελευταίος βασιλιάς της, ο Συμεών, διαβεβαιώνοντας, επίσης, ότι «η Δημοκρατία και το Σύνταγμα είναι πολύ σίγουρα. Είμαστε στο 2026, η Δημοκρατία συνεχίζει δυνατά, δεν τίθεται καθόλου θέμα επιστροφής στη βασιλεία».

«Έχω πάρει υπηκοότητα και ζω με το όνομά μου μαζί σας, είμαι Έλληνας που μεγάλωσε στο εξωτερικό και έχω επιστρέψει. Θέλω να είμαι χρήσιμος στη χώρα μου δεν ζητώ να κάνω κάτι διαφορετικό», είπε χαρακτηριστικά στον ΑΝΤ1 το βράδυ της Πέμπτης.

Στην ερώτηση, δε, για το παράδειγμα του κόμματος του τελευταίου βασιλιά της Βουλγαρίας, Συμεών, που κέρδισε εκλογές, ο Παύλος ντε Γκρες είπε «πολλά περνάνε από το μυαλό μου, με ενδιαφέρει η πολιτική πάρα πολύ, η ζωή μου έχει αλλάξει λόγω της πολιτικής, σπούδασα διεθνείς σχέσεις στην Αμερική αλλά δεν είμαι πολιτικός. Η πολιτική είναι μια τέχνη που λύνει τα προβλήματα μιας κοινωνία, εγώ προσπαθώ να βρω δικούς μου τρόπους να βοηθήσω την κοινωνία».

Σε επόμενη ερώτηση για το πώς φαντάζεται το μέλλον του, ο Παύλος Ντε Γκρες απάντησε «έχω μεγάλη αγάπη και θέληση να βοηθήσω τη νεολαία, νιώθω ότι μπορώ να γεφυρώσω τους Έλληνες της διασποράς με τη χώρα. Να δουλέψω και με τους Έλληνες που είναι εδώ που διψάνε για έναν άλλο τρόπο να δουλέψουν. Χρειάζεται να βρούμε τρόπους να είμαστε παραγωγικοί και χρήσιμοι στην Κοινωνία. Έχω ιδέα να δημιουργήσω μια οργάνωση που θα λειτουργεί και θα βοηθήσει να κρατήσει 500.000 που φεύγουν και τα 10 εκατ. που ζουν έξω από τη χώρα. Η δύναμη που έχει η χώρα είναι αυτό το πράγμα, κάθε κυβέρνηση προσπαθεί αλλά θέλω και από τη μεριά μου θα δοκιμάσω να κάνω ό,τι μπορώ με αυτές τις ιδέες».

Στη συνέχεια κλήθηκε να τοποθετηθεί για το πώς βλέπει την ελληνική πολιτική ζωή και απάντησε «είναι μεγάλη μου χαρά να ζω στην Ελλάδα ως πολίτης. Σε 1,5 χρόνο θα έχω δικαίωμα να ψηφίσω. Στα 50 χρόνια δεν υπήρχε κανείς πρόεδρος κόμματος που δεν ήθελε να αφήσει τη χώρα σε καλύτερο επίπεδο από ό,τι την παρέλαβε. Για τη σημερινή κυβέρνηση οι πρώτες δύσκολες στιγμές ήταν στον Έβρο που κλείσαμε τα σύνορα, μετά έγινε η πανδημία όλος ο κόσμος τρελάθηκε όμως η κυβέρνηση είχε πολύ καλή επικοινωνία για να ανοίξει ο τουρισμός το καλοκαίρι εκείνο. Η οικονομία της Ελλάδας ανέβηκε, κλείσαμε το Χρηματιστήριο ως ένα από τα καλύτερα. Τώρα έχουμε άλλες δυσκολίες με την καθημερινότητα αλλά αυτό το βλέπουμε και σε άλλες χώρες. Αν δεν μπορείς να βάλει φαγητό στο τραπέζι, αν δεν μπορείς να πληρώσεις ενοίκια, δεν νιώθεις σίγουρος και αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να λύσει η Ελλάδα».

Ειδικά, δε, για τη συζήτηση περί κρίσης των θεσμών, ο Παύλο ντε Γκρες ανέφερε ότι «όταν το κράτος προστατεύει τους θεσμούς τότε θα νιώθουν ότι μπορούν να δουλέψουν με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Όταν δεν λειτουργούν σωστά οι θεσμοί χάνεται η εμπιστοσύνη κράτους με κόσμο. Οι θεσμοί είναι αξιοκρατία, διαφάνεια, ασφάλεια και δικαιοσύνη. Έχουμε δει παρατάξεις από άκρα αριστερά και άκρα δεξιά, αυτό γίνεται γιατί όταν κάποιος δεν αισθάνεται σίγουρος αυτοί έρχονται και τρώνε λίγο από αυτούς για να τους φέρουν με τη μεριά τους. Το πρόβλημα με τους μετανάστες έχει δημιουργήσει προβλήματα σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα είμαστε πιο καλά. Εδώ έχουμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που είναι η σημαία μας στο εξωτερικό. Αν ήμουν αρχηγός κράτους θα είχα βραβεύσει τη μητέρα τους γιατί μεγάλωσε Έλληνες. Αυτός είναι ο μετανάστης που θέλουμε».

Για το όνομα που του δόθηκε είπε ότι «εμένα μου αρέσει το όνομα ντε Γκρες, μου πάει, είναι όνομα που χρησιμοποιούσε ο θείος μου ο Μιχαήλ στη Γαλλία και του πήγαινε και το χρησιμοποιούσε ως συγγραφέας. Το όνομα ήταν χρησιμοποιημένο από τον θείο, είχε πάρει δύο διαβατήρια, δεν ήταν κάτι καινούργιο που βγάλαμε, μας έδενε με την οικογένεια, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Αν κάποιος νομίζει ότι δείχνει τίτλο, δεν είναι. Ήταν πολλά χρόνια που κυκλοφορούσαμε χωρίς επίθετο, ήμασταν πρίγκιπες χωρίς επώνυμο και ήταν πολύ δύσκολο».

Μιλώντας, τέλος, για τη σύζυγό του Μαρί Σαντάλ με την οποία συμπληρώνουν 30 χρόνια σχέσης, είπε αρχικά ότι «έτυχε ένα πάρτι στη Νέα Ορλεάνη, την είδα έμεινα ξερός μου ήρθε απότομα. Όταν είχαμε αρραβωνιαστεί και ήρθαν τα media μας ρώτησαν πόσα παιδιά θα κάνουμε και σκέφτηκα με 3 καλά θα είμαστε, εκείνη απάντησε 5. Την κοιτάω, πέντε; Πέντε ήθελε και πέντε έχουμε».

«Είναι το καλύτερο δώρο που θα μπορούσα να έχει κανείς, τα αγαπάω πάρα πολύ. Πρέπει να έχεις ιδέες που συμπίπτουν και να έχεις καλή οικογένεια. Είμαι πολύ τυχερός γιατί είναι εξαιρετικός άνθρωπος, δουλεύει σκληρά, εξαιρετική μητέρα, αγαπάει τα παιδιά της» συνέχισε για τη Μαρί Σαντάλ, ενώ για τα παιδιά τους είπε πως «τους άρεσε πολύ η επιστροφή στην Ελλάδα. Τα παιδιά αγαπάνε την πατρίδα μας, τρώγαμε μεσημεριανό και βραδινό μαζί. Εμείς κάναμε ένα αγαπημένο σπίτι».