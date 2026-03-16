MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Σε ετοιμότητα για νέα μέτρα προστασίας των καταναλωτών ενέργειας, εφόσον χρειαστούν

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η κυβέρνηση παραμένει σε ετοιμότητα για νέες παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν τους πολίτες απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, δήλωσε σήμερα (16/03) ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

«Είμαστε αποφασισμένοι να μην αφήσουμε αβοήθητους τους πολίτες», τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο OPEN, διευκρινίζοντας πως «υπάρχει σχεδιασμός, σε καθημερινή βάση παρακολουθούμε την κρίση. Όλα τα συναρμόδια υπουργεία είμαστε σε επικοινωνία».

Υποστήριξε δε, ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε επίπεδο ΕΕ που επέβαλε πλαφόν στα καύσιμα.

Ο υπουργός στάθηκε εκτός από το πετρέλαιο και στο θέμα του φυσικού αερίου και το πως επηρεάζει τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ανέφερε σχετικά ότι μέχρι στιγμής η αύξηση στο φυσικό αέριο δεν μετακυλίεται στους καταναλωτές. «Το πρώτο 10ήμερο του Μαρτίου, χάρη στο διαφοροποιημένο μείγμα παραγωγής που έχουμε, χάρη στις ΑΠΕ, είχαμε την 6η χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας πανευρωπαϊκά», τόνισε ο κ. Παπασταύρου.

Κατ΄ επέκταση στο αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα η εφαρμογή μέτρων θα εξαρτηθεί από την πορεία της κρίσης στο εξής.

Πάντως, ο υπουργός διευκρίνισε ότι «δεν θέλω να προδικάσω μέτρα, αλλά επιβεβαιώνω ότι υπάρχει βούληση και σχεδιασμός να στηριχθεί ο Έλληνας πολίτης».

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

