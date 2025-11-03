Παπασταύρου για Chevron: Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ευρωατλαντικών σχέσεων – Έρχονται μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες

Στο επίκεντρο της διεθνούς ενεργειακής ατζέντας τοποθετείται η Ελλάδα, ενόψει της διήμερης συνόδου της Πέμπτης και της Παρασκευής, όπου θα συμμετάσχουν τέσσερις υπουργοί της κυβέρνησης Τραμπ και 25 υπουργοί Ενέργειας από την Ε.Ε., σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Όπως είπε ο κ. Παπασταύρου μιλώντας στο ΕΡΤnews και τους Κώστας Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα, η παρουσία των Αμερικανών αξιωματούχων αποτελεί «μήνυμα εμπιστοσύνης προς την ελληνική κυβέρνηση» και δείχνει τη σημασία της χώρας ως ενεργειακού κόμβου.

«Η Ελλάδα με αυτοπεποίθηση και σχέδιο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και συνδιαμορφώνει την ενεργειακή στρατηγική στην ευρύτερη περιοχή», τόνισε ο υπουργός.

Ο κ. Παπασταύρου επιβεβαίωσε ότι θα υπάρξουν συζητήσεις για νέες επενδύσεις σε αγωγούς και σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανακοινωθούν νέες συμφωνίες στις 7 Νοεμβρίου.

«Είμαστε πολύ κοντά να δούμε συμφωνίες που θα μας εκπλήξουν θετικά, με αμερικανική συμμετοχή στον ενεργειακό τομέα», σημείωσε.

Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος

Αναφερόμενος στις υποδομές, ο υπουργός υπενθύμισε ότι η χώρα διαθέτει τη Ρεβυθούσα και την Αλεξανδρούπολη, ενώ εξετάζεται η δημιουργία και τρίτου σταθμού LNG. Τόνισε πως η γεωγραφική θέση της Ελλάδας, η πολιτική σταθερότητα και η φιλική στάση προς τις επενδύσεις την καθιστούν «ιδανικό δίαυλο για τη ροή αμερικανικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη».

Όσον αφορά τους υδρογονάνθρακες, ανέφερε ότι οι σεισμικές έρευνες έχουν ολοκληρωθεί και η κυβέρνηση επιδιώκει να επισπεύσει τις διαδικασίες για γεωτρήσεις:

«Δεν μπορώ να πω αν θα χρειαστούν 4, 5 ή 6 χρόνια, αλλά είναι κυρίαρχη προτεραιότητα για εμάς να αξιοποιήσουμε τον φυσικό μας πλούτο».

Στρατηγικά έργα με Αίγυπτο και Κύπρο

Ο κ. Παπασταύρου στάθηκε και στα ενεργειακά καλώδια διασύνδεσης με την Αίγυπτο και την Κύπρο, χαρακτηρίζοντας τα έργα «οραματικά αλλά απολύτως αναγκαία».

«Η ενέργεια που θα έρθει από την Αίγυπτο είναι αιολική και θα συμβάλει στην παροχή άφθονης και φθηνής ενέργειας, που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη», ανέφερε.

Για τη διασύνδεση Κύπρου–Ελλάδας, εξήγησε ότι μετά από δύο χρόνια στασιμότητας υπάρχει πλέον πρόοδος, καθώς «οι άδειες μεταβιβάστηκαν και οι δύο πλευρές δείχνουν πρόθεση επίλυσης των εκκρεμοτήτων».

Έργα ύδρευσης και διαχείριση νερού

Αναφορικά με τα έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας ύψους 2,5 δισ. ευρώ, ο υπουργός είπε ότι:

1 δισ. ευρώ προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ,

, 250 εκατ. ευρώ από την ΕΤΑΑ ,

, και τα υπόλοιπα θα καλυφθούν από ίδια κεφάλαια της ΕΥΔΑΠ, που διαθέτει «μηδενικό δανεισμό».

Ερωτηθείς για πιθανές αυξήσεις στα τιμολόγια, απάντησε πως αναμένεται η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής, αλλά διαβεβαίωσε ότι «η Ελλάδα έχει το ποιοτικότερο και φθηνότερο νερό στην Ευρώπη, και θα παραμείνει έτσι».

Παράλληλα, ανακοίνωσε συνενώσεις 50 τοπικών οργανισμών ύδρευσης και επέκταση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ σε Χαλκιδική, Εύβοια, Βοιωτία και Φωκίδα.

«Έχουμε 750 παρόχους νερού — πρέπει να νοικοκυρέψουμε το σύστημα. Στόχος είναι ενιαίος φορέας για ύδρευση και άρδευση», εξήγησε, επισημαίνοντας πως «στην Ελλάδα χάνεται το 50% του νερού λόγω κακής διαχείρισης».

Ενεργειακές τιμές και ευρωπαϊκή πολιτική

Σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα, ο υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα παραμένει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και έχει τη 10η φθηνότερη τιμή στην Ευρώπη.

«Η αύξηση στη χονδρική τον Οκτώβριο ήταν 20%, αλλά απορροφήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τους παρόχους, με αποτέλεσμα αύξηση μόλις 7,1% στη λιανική», είπε.

Τέλος, ενόψει της Συνόδου Υπουργών Περιβάλλοντος στις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι η Ελλάδα θα στηρίξει τους στόχους για μείωση εκπομπών αερίων ως το 2040, ζητώντας όμως ευελιξίες και ρήτρα αναθεώρησης: «Είμαστε υπέρ της μείωσης, αλλά δεν θα βάλουμε τους αριθμούς πάνω από τους ανθρώπους. Θέλουμε ρεαλισμό και προστασία για τα ευάλωτα νοικοκυριά».