ΟΠΕΚΕΠΕ – Βουλή: Άρση της ασυλίας τους ζήτησαν οι 11 “γαλάζιοι” βουλευτές – Οι εννέα με υπόμνημα

Άρση ασυλίας ζήτησαν και οι 11 βουλευτές της ΝΔ, τα ονόματα των οποίων εμπλέκονται στη μία εκ των τριών δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι 9 βουλευτές εκ των 11 έδωσαν εξηγήσεις στην Επιτροπή Δεοντολίας της Βουλής, καταθέτοντας υπόμνημα.

Μόνο ο Νότης Μηταράκης και ο Κώστας Τσιάρας βρίσκονται στη Βουλή για να μιλήσουν.

Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν οι εκπρόσωποι των κομμάτων, ενώ ο κ. Μηταράκης και ο κ. Τσιάρας αναμένεται να κάνουν δηλώσεις μετά τη λήξη της συνεδρίασης.

Οι υποθέσεις των 11 βουλευτών της ΝΔ μπορεί να έχουν διαφορές μεταξύ τους, ωστόσο αναμένεται να αντιμετωπιστούν ενιαία από την Επιτροπή Δεοντολογίας, εντός του συνταγματικού πλαισίου και χωρίς να γίνει συζήτηση για την ουσία και την νομική αρτιότητα του κατηγορητηρίου.

Οι 11 βουλευτές

  • Κώστας Τσιάρας
  • Νότης Μηταράκης
  • Δημήτρης Βαρτζόπουλος
  • Χρήστος Μπουκώρος
  • Λάκης Βασιλειάδης
  • Κώστας Αχ. Καραμανλής
  • Θεόφιλος Λεονταρίδης
  • Μαξίμος Σενετάκης
  • Γιάννης Κεφαλογιάννης
  • Κώστας Σκρέκας
  • Κατερίνα Παπακώστα

Επιτροπή Δεοντολογίας ΟΠΕΚΕΠΕ

