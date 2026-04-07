ΟΠΕΚΕΠΕ: Τη Δευτέρα 20 Απριλίου συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Τη Δευτέρα μετά την Κυριακή του Θωμά, 20 Απριλίου 2026, θα συνεδριάσει εκ νέου, η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, προκειμένου να αποφασίσει εάν θα εισηγηθεί την άρση ή μη της ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ, Χαράλαμπου Αθανασίου (βουλευτή Λέσβου) και Τάσος Χατζηβασιλείου (βουλευτή Σερρών) για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα ονόματα των κ.κ. Αθανασίου και Χατζηβασιλείου φέρονται να περιλαμβάνονται σε νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή.

Την τελική απόφαση για την άρση ασυλίας των «δύο» θα λάβει η ολομέλεια της Βουλής, σε ημερομηνία που θα αποφασίσει η Διάσκεψη των Προέδρων.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, θα γίνει προσπάθεια, προκειμένου η σχετική συνεδρίαση της ολομέλειας να συμπεριλάβει τόσο τη γνώμη της επιτροπής Δεοντολογίας για τους «2» όσο και τη σημερινή γνώμη της επιτροπής για τους «11».

Σημειώνεται, τέλος, ότι ο κ. Αθανασίου, μέλος της επιτροπής Δεοντολογίας, δεν μετείχε στη σημερινή συνεδρίασή της και αντικαταστάθηκε από τη βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος, Ιωάννα Λυτρίβη.