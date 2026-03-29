Ολοκληρώθηκε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Αύριο τα αποτελέσματα για την εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής

Με το μήνυμα της ενότητας και της απομάκρυνσης από κάθε συζήτηση για μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 4ου τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, με την εκλογή των νέων μελών της Κεντρικής Επιτροπής και των Περιφερειακών Συμβουλίων.

Οι εσωκομματικές αντιθέσεις και οι διαφορετικές προσεγγίσεις για το μέλλον του κόμματος φαίνεται να έχουν αμβλυνθεί, γεγονός που αποτυπώθηκε και στην πολιτική διακήρυξη του Συνεδρίου, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα.

Σύμφωνα με το ertnews, στο συνέδριο ξεκαθαρίστηκε ότι το Κίνημα δεν πρόκειται να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία με κανέναν τρόπο, όπως τόνισαν κορυφαία στελέχη. «Πολλοί επένδυσαν σε αυτό το συνέδριο τη διάσπαση, αλλά το ΠΑΣΟΚ έχει πλέον γίνει επτάψυχο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Σκανδαλίδης.

Ο Παύλος Χρηστίδης επεσήμανε ότι το θέμα της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία είχε κλείσει πριν καν ξεκινήσει το συνέδριο και απλώς επικυρώθηκε επίσημα.

Με συντριπτική πλειοψηφία πέρασαν και οι καταστατικές αλλαγές, μεταξύ των οποίων:

Μετατροπή του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής σε ενιαίο πολιτικό φορέα για τη διεκδίκηση του μπόνους των 50 εδρών σε περίπτωση που αναδειχθεί πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές.

Ορισμός πλήρους θητείας για βουλευτές και ευρωβουλευτές (ανώτατο όριο πέντε και τρεις θητείες αντίστοιχα).

Ενσωμάτωση του δημάρχου Αθηναίων, των εκλεγμένων περιφερειαρχών και των πρώην γραμματέων ως αριστίνδην μέλη στην Κεντρική Επιτροπή.

Όπως τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος, το ΠΑΣΟΚ καλεί τους πολίτες να αποδεχθούν την πολιτική αλλαγή ως ρεαλιστική και να τη στηρίξουν μέσω της ενίσχυσης του Κινήματος και της νίκης στις επόμενες εκλογές.

Συνολικά, οι 5.000 σύνεδροι ψήφισαν για τα νέα όργανα του κόμματος, ενώ η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι το κόμμα μπορεί και πάλι να διαδραματίσει τον ιστορικό του ρόλο: θεμελίωση των δημοκρατικών θεσμών και προστασία των μη προνομιούχων.

Ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, απηύθυνε προσκλητήριο συστράτευσης, ζητώντας την κινητοποίηση όλων για την επίτευξη της νέας πολιτικής αλλαγής.

Από αύριο το πρωί θα έχουμε τα αποτελέσματα, όπου εκεί θα δούμε ποιες ενδεχομένως είναι οι συμμαχίες ή οι εσωκομματικές ισορροπίες που θα προκύψουν.