Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: Δεν είμαι εγώ το πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ

Κλειστά χαρτιά για τις επόμενες κινήσεις του αλλά ανοικτό ενδεχόμενο για επαναδραστηριοποίηση στην πολιτική κράτησε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη.

«Δεν είμαι εγώ το βασικό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ. Το θέμα είναι τι θα γίνει στις εκλογές» ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνομιλία που είχε με κοινοβουλευτικούς συντάκτες για να προσθέσει σε άλλο σημείο «Τα κόμματα είναι αρχηγικά, άρα τα πρόσωπα παίζουν ρόλο, τα πάντα κρίνονται στις εκλογές».

Όπως μεταδίδει το protothema.gr, αναφορικά με την απόφαση του να παραδώσει την έδρα μετά την διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολίασε πως «Νιώθω σίγουρος γι αυτό που έκανα. Μόνο αυτό μπορώ να σας πω. Είμαι ψύχραιμος. Σέβομαι τους θεσμούς περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Νομίζω το έδειξα με την στάση μου. Τώρα επιστρέφω στην κανονικότητα της ζωής μου. Όπως γνωρίζετε είμαι 17 χρόνια στη Βουλή. Εκλέγομαι από το 2009 χωρίς κανένα διάλειμμα».

Στην ερώτηση αν η παράδοση της βουλευτικής του έδρας σηματοδοτεί και την οριστική αποχώρηση του από την πολιτική ο κ. Κωνσταντινόπουλος απάντησε: «Θέλω λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Δεν μπορώ να σας πω τώρα» ενώ στο αν προτίθεται να επιστρέψει στην Βουλή απάντησε σιβυλλικά «… υπομονή».

Πάντως, αστειευόμενος σχολίασε πως «αυτές τις ημέρες έχουν γραφτεί τα πάντα. Από ότι πηγαίνω στην κυβέρνηση της ΝΔ, ότι πάω να φτιάξω την κεντροαριστερά με τον Τσίπρα, ότι πάω να γίνω περιφερειάρχης, ότι γυρίζω στο ΠΑΣΟΚ» ενώ σε σχετική ερώτηση είπε πως δεν έχει διαβάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, αν και εκτίμησε ότι ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα θα πάρει τη μια από τις τρεις έδρες της Αρκαδίας.