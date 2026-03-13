MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος παραιτείται από βουλευτής μετά τη διαγραφή του – Παραδίδει την έδρα στο ΠΑΣΟΚ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Λίγες μόνο ώρες μετά τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ με απόφαση Ανδρουλάκη, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος αποφάσισε να παραιτηθεί από βουλευτής και να επιστρέψει την έδρα στο κόμμα.

Σύμφωνα με το protothema.gr, την απόφασή του αυτή ανακοίνωσε ο ίδιος σήμερα το πρωί με SMS που απέστειλε στην ομαδική συνομιλία της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ με παραλήπτη τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη αιφνιδιάζοντάς τον, όπως και όλους τους βουλευτές.

Στο μήνυμα του ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος ενημερώνει ότι παραιτείται και παραδίδει την έδρα στο ΠΑΣΟΚ κρατώντας συνεπή στάση, η οποία συμβαδίζει με την πεποίθηση του ότι οι βουλευτές υπηρετούν τον λαό και την παράταξη με την οποία εξελέγησαν.

«Σε όλη μου τη θητεία, είχα τις θέσεις μου και τις απόψεις μου, αλλά συντασσόμουν πάντα με την πλειοψηφία του κόμματός μου», γράφει με νόημα.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ, Κωνσταντινόπουλος εκλέγεται βουλευτής Αρκαδίας ανελλιπώς από το 2009 χωρίς να έχει ποτέ καταψηφίσει νομοσχέδιο ή πρόταση του ΠΑΣΟΚ.

Τέλος, ενημερώνει ότι θα ζητήσει από τον ΠτΒ Νικήτα Κακλαμάνη να κάνει την τελευταία του ομιλία την ημέρα εκλογής του νέου Αντιπροέδρου της Βουλής εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο και θα ψηφίσει, όπως δηλώνει.

Το μήνυμα Κωνσταντινόπουλου προς τον Ανδρουλάκη:

Κύριε Πρόεδρε,

Μετά την χθεσινή απόφασή σας , θεώρησα απαραίτητο να ενημερώσω πρώτα εσάς και την Κ.Ο για την απόφασή μου να παραδώσω την έδρα μου, στο κόμμα με το οποίο εκλέγομαι από το 2009 στην Αρκαδία και αμέσως μετά να ενημερώσω τον Πρόεδρο της Βουλής. Είναι βαθιά μου πεποίθηση, όπως άλλωστε γνωρίζετε καλά, ότι οι βουλευτές υπηρετούν τον λαό και την παράταξη με την οποία εξελέγησαν.

Σε όλη μου τη θητεία, είχα τις θέσεις μου κ απόψεις μου αλλά συντασσόμουν πάντα με την πλειοψηφία του κόμματος μου.

Πιστεύω ότι τα κόμματα είναι πυλώνες της δημοκρατίας και αυτό εξαρτάται από τις πράξεις μας , την αξιοπιστία μας και την συνέπεια λόγων κ πράξεων. Θα ζητήσω από τον πρόεδρο της βουλής να κάνω την τελευταία μου ομιλία την ημέρα εκλογής του νέου Αντιπροέδρου εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο κ θα ψηφίσω.

Καλή δύναμη στο έργο σας».

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος ΠΑΣΟΚ

