MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Καραχάλιος απαντά στον Πλακιά για το “ΚΥΜΑ”: Εμένα η θάλασσα με γοητεύει, θέλουμε μόνο το καλό σας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Απάντηση στον Νίκο Πλακιά που ζήτησε από την Μαρία Καρυστιανού να διαψεύσει τα περί κόμματος με το όνομα ΚΥΜΑ, έδωσε ο Νίκος Καραχάλιος.

Σε ανάρτησή του στα social, ο επικοινωνιολόγος απαντώντας στο tweet Πλακιά που έγραψε «εμένα η θάλασσα με ανακατεύει» με αφορμή τις φήμες για κόμμα Καρυστιανού, τις οποίες η ίδια διέψευσε, ο κ. Καραχάλιος ανέφερε: «Εμένα η θάλασσα με γοητεύει! Κύριε Πλακια σέβομαι απεριοριστα κ τον πόνο κ τον αγώνα σας και εγώ προσωπικα θέλουμε μόνο ΤΟ ΚΑΛΟ +τη ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΣΑΣ. Γιατί? Είμαστε όλοι απλοί πολιτες Η πλατφορμα στη διάθεσή σας» και παραθέτει την πλατφόρμα tokyma.org.

Νίκος Πλακιάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Η στολή του Γουίλ Φέρελ από την ταινία “Elf” πωλείται σε δημοπρασία

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 8 ώρες πριν

Αρκτούρος: Η άναρχη χωροθέτηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας απειλεί την αρκούδα και τη βιοποικιλότητα στην Ελλάδα

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ελβετία: Το άγαλμα του “εσταυρωμένου θανατοποινίτη” Ντόναλντ Τραμπ εκτίθεται στη Βασιλεία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Βορίζια: Έκκληση από τη σύζυγο του 29χρονου που παραδόθηκε – “Οι γυναίκες μπορούν να σταματήσουν το κακό, να ζήσουν τα παιδιά μας”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Αυγενάκης τσακώθηκε στην Εξεταστική με τον Αυλωνίτη για μια… καραμέλα!

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Δολοφονία Λυγγερίδη: Ξεκινά σήμερα η δίκη στις φυλακές Κορυδαλλού