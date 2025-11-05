Ο Καραχάλιος απαντά στον Πλακιά για το “ΚΥΜΑ”: Εμένα η θάλασσα με γοητεύει, θέλουμε μόνο το καλό σας

Απάντηση στον Νίκο Πλακιά που ζήτησε από την Μαρία Καρυστιανού να διαψεύσει τα περί κόμματος με το όνομα ΚΥΜΑ, έδωσε ο Νίκος Καραχάλιος.

Σε ανάρτησή του στα social, ο επικοινωνιολόγος απαντώντας στο tweet Πλακιά που έγραψε «εμένα η θάλασσα με ανακατεύει» με αφορμή τις φήμες για κόμμα Καρυστιανού, τις οποίες η ίδια διέψευσε, ο κ. Καραχάλιος ανέφερε: «Εμένα η θάλασσα με γοητεύει! Κύριε Πλακια σέβομαι απεριοριστα κ τον πόνο κ τον αγώνα σας και εγώ προσωπικα θέλουμε μόνο ΤΟ ΚΑΛΟ +τη ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΣΑΣ. Γιατί? Είμαστε όλοι απλοί πολιτες Η πλατφορμα στη διάθεσή σας» και παραθέτει την πλατφόρμα tokyma.org.