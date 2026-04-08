Ο Κ. Μητσοτάκης ανακοινώνει σήμερα απαγόρευση χρήσης των Social Media για ανήλικους κάτω των 15 ετών

Την απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών ανακοινώνει σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια προσπάθεια της Πολιτείας να μπει “κόφτης” στον ψηφιακό εθισμό των ανηλίκων.

Στις 13:00, θα πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου για το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανήλικων στα social media από τους Υπουργούς Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου και Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.