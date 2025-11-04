Νικήτας Κακλαμάνης: 30 βουλευτές της ΝΔ ήρθαν στο γραφείο μου σε έξαλλη κατάσταση για τα ΕΛΤΑ

Έντονες είναι οι αντιδράσεις που καταγράφονται στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με φόντο το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Βουλευτές της επαρχίας να μεταφέρουν εκνευρισμένοι το κλίμα που επικρατεί στις περιοχές τους μετά την αιφνιδιαστική απόφαση της κυβέρνησης και της διοίκησης των ΕΛΤΑ

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 σημείωσε πως με την ανακοίνωση του κλεισίματος 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ «παρέλασαν 30 βουλευτές του κόμματός μου, της ΝΔ, από το γραφείο μου εις έξαλλη κατάσταση».

Ο ίδιος έστρεψε τα πυρά του κατά του διευθυντή των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα, επισημαίνοντας: «Είμαι πολιτικός αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι πάντα απέναντι από τους τεχνοκράτες. Αλλά τεχνοκράτης χωρίς και πολιτικό περίβλημα στις αποφάσεις που παίρνει ένας τεχνοκράτης είναι λάθος».

Στη συνέχεια άσκησε σκληρή κριτική και στην κυβέρνηση λέγοντας πως: «Όταν αγγίζεις ένα θέμα το οποίο έχει επίπτωση πέραν του οικονομικού και του πολιτικού, έχει και κοινωνική επίπτωση οφείλεις να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός».

Σημείωσε ότι δεν μπορούν τα ΕΛΤΑ να λειτουργούν όπως πριν από 60 χρόνια, όμως οι αλλαγές θα έπρεπε να έχουν παρουσιαστεί και εξηγηθεί πλήρως στους πολίτες και στους εργαζόμενους, ενώ αναφέρθηκε στην επόμενη μέρα για τους εργαζόμενους: «Όπως και για την τύχη των εργαζομένων. Όχι αφού σκάει η “βόμβα” μετά λέμε ότι δεν θα χάσει κανείς τη θέση εργασίας».