Νέες αιχμές από Γερουλάνο: Στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε έκρηξη δημοκρατίας – Χρειάζονται αλλαγές στο κόμμα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Δεν βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ να κάνει ένα «τεράστιο βήμα μπροστά», δήλωσε απόψε ο Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος εκτίμησε ότι χρειάζονται αλλαγές στη λειτουργία του κόμματος.

Μιλώντας στο Action24, o βουλευτής Α’ Αθήνας του ΠΑΣΟΚ είπε ότι στο κόμμα «δεν έχουμε έκρηξη δημοκρατίας». Εξήγησε ότι αυτό σημαίνει ότι «από εκεί που είσαι, κάνεις ένα τεράστιο βήμα μπροστά».

«Αυτή την ώρα ένα συνέδριο σου δίνει την ευκαιρία να κάνεις αλλαγές στο καταστατικό, στον τρόπο που λειτουργείς, στο πώς παίρνεις θέση» πρόσθεσε, για να επισημάνει ότι «ακόμη και ένα εξαιρετικά δημοκρατικό κόμμα, κεντροαριστερό -δεν μου αρέσει πολύ ο όρος- στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνει μια έκρηξη δημοκρατίας».

Σχετικά με το πώς θα υλοποιηθεί αυτό είπε ότι «κάναμε μια πρώτη σύσκεψη για το συνέδριο και εκεί τοποθετήθηκαν όλα τα στελέχη με πολύ εποικοδομητικό τρόπο για το πώς τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα. Ένα από αυτά που μπορούμε να κάνουμε είναι στη λειτουργία του κόμματος».

ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος

